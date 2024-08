Redação GPS GDF lança protocolo para busca imediata de pessoas desaparecidas

O Governo do Distrito Federal ( GDF ) lançou nesta terça-feira (6) o Protocolo Sinal de Busca Imediata de Desaparecidos, uma iniciativa destinada a aprimorar a eficiência das forças de segurança em casos de desaparecimento. O novo protocolo, parte da Rede Distrital Integrada de Atenção Humanizada de Pessoas Desaparecidas, foi desenvolvido com a colaboração de diversos órgãos do governo local e federal.

A primeira-dama Mayara Noronha Rocha destacou a importância do protocolo, afirmando que ele representa um compromisso com uma sociedade mais atenta e solidária.

“Este protocolo reflete nossa visão de uma sociedade mais atenta e solidária, onde a segurança e o bem-estar de todos são prioridades. É um compromisso de todos nós, e não mediremos esforços para cumprir essa missão. Orgulho em fazer parte de um grupo revolucionário e dedicado!”, declarou.

Coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP), o protocolo envolve a colaboração de 30 órgãos governamentais. A iniciativa visa a divulgação rápida de dados e fotos de pessoas desaparecidas assim que a ocorrência é registrada, aumentando as chances de localização, especialmente nas primeiras 24 horas.

O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, reforçou a necessidade de cooperação comunitária para o sucesso da iniciativa.

“Precisamos somar esforços e tratar juntos dessa temática tão importante. A partir do boletim de ocorrência, nós vamos expandir a comunicação usando as ferramentas que temos e a capacidade de trabalhar em rede com diversos órgãos públicos e a sociedade civil”, disse.

Além do Sinal de Busca Imediata de Desaparecidos, foi firmado um Acordo de Cooperação Técnica entre a SSP e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para a implementação do Alerta Amber na capital federal. Esse sistema emite avisos pelo Instagram e Facebook sempre que uma criança desaparece, contribuindo para uma resposta rápida e eficaz.

Durante a cerimônia de lançamento, Iara Sennes, coordenadora de Política de Pessoas Desaparecidas do MJSP, elogiou o progresso do DF na implementação de políticas públicas voltadas para pessoas desaparecidas.

“O Distrito Federal foi um dos primeiros que implementaram o Alerta Amber. Poder presenciar mais um lançamento dessa política é um exemplo muito grande para os demais estados. O DF tem avançado muito nessa temática”, ressaltou.

A SSP também lançou uma página no Instagram para dar publicidade rápida aos casos de desaparecidos e localizados e está desenvolvendo um sistema para consulta ao Cadastro Distrital de Desaparecidos, permitindo uma verificação imediata pelos agentes de Estado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mayara Noronha Rocha (@mayara.noronharocha)

Com informações da Agência Brasília

The post GDF lança protocolo para busca imediata de pessoas desaparecidas first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .