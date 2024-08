Agência Brasília GDF detalha ações de saúde e educação em reunião do Codese

O Governo do Distrito Federal (GDF) detalhou a representantes da sociedade civil e do setor produtivo as principais ações em andamento na capital. A construção de unidades hospitalares e a ampliação de equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), as novas escolas e as obras de infraestrutura foram alguns dos destaques da apresentação.

A prestação de contas ocorreu durante evento promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do DF ( Codese-DF ), no auditório do Centro Empresarial CNC, onde o governador Ibaneis Rocha foi o responsável pela abertura. Segundo o chefe do Executivo, esse trabalho conjunto entre os setores público e privado é crucial para a construção de uma capital mais forte.

“Essa parceria tem dado certo para a cidade. A junção da sociedade civil com o governo é muito importante para o desenvolvimento da capital da República. O nosso desejo até o último dia de governo é entregar uma cidade efetivamente transformada e com um olhar para o futuro” , disse o governador Ibaneis Rocha.

Criado em 2017, o Codese elabora propostas e dialoga com o governo nas ações de planejamento econômico sustentável de Brasília e Entorno. O conselho reúne empresários, acadêmicos, técnicos e outros membros da sociedade civil.

Membro do Conselho Deliberativo do Codese-DF, o empresário Paulo Octávio destacou a participação da sociedade civil organizada por meio do conselho de desenvolvimento econômico e estratégico. “É uma sinergia entre o GDF e os setores produtivos da Capital. Essa interação, ouvindo a comunidade, participando ativamente de todos os eventos do Codese, e o Codese reunindo técnicos importantes que conhecem Brasília e sabem os problemas da cidade, faz com que sociedade e governo apostem em um futuro melhor para a cidade. E isso vem dando certo” , avalia.

“Desde a sua fundação, o Codese já participou de alguns governos, sempre dando sugestões. No governo Ibaneis, as ideias têm sido muito apreciadas e incorporadas pelo GDF e isso faz com que a cidade cresça. Por isso que Brasília, hoje, entre as cidades brasileiras, é a que mais tem crescido em arrecadação, em desenvolvimento econômico, em atração até de turistas para a cidade. Tudo isso envolve participação ativa do setor produtivo. Neste terceiro encontro, com a participação do governador e de todos os secretários, nós entendemos a importância da ativação e do trabalho que o Codese faz em prol de Brasília” , concluiu.

Apresentação dos dados

A apresentação do GDF ficou a cargo do secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo. Ele trouxe dados da saúde, educação, desenvolvimento social, habitação, segurança, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Na Saúde, além da construção de hospitais, UPAs e UBSs, a expectativa é atingir 80% de cobertura na Estratégia Saúde da Família, hoje na casa de 76,79%. O secretário falou sobre a construção dos hospitais do Recanto das Emas e do Clínico-Ortopédico, no Guará, da licitação do Hospital de São Sebastião e do projeto para uma unidade no Gama.

Trouxe também a reforma de unidades como a de Brazlândia, Planaltina e do Materno Infantil de Brasília (Hmib), além da construção de unidades básicas de saúde em Santa Maria, Brazlândia e na Penitenciária Feminina. Ele ainda falou do processo licitatório para sete novas UPAs nas seguintes cidades: Guará, Água Quente, Arapoanga, Águas Claras, Taguatinga, SCIA/Estrutural e Sol Nascente/Pôr do Sol.

Já a educação ganhou o reforço de 3,4 mil novos profissionais, a maior nomeação da história. Em 2024, quatro escolas foram entregues e mais nove estão previstas até dezembro, enquanto outras 17 obras estão em andamento. “As duas áreas que chamam muita atenção são a saúde e a educação. Elas estão passando por uma grande revolução no sentido da melhoria da infraestrutura, da melhoria da força de trabalho, da melhoria dos sistemas, do atendimento ao cidadão. As demais áreas também são extremamente relevantes, como a segurança pública, o social e a infraestrutura, já conhecida dos cidadãos” , argumentou.

O presidente do Codese-DF , Leonardo Ávila, elogiou o empenho da gestão do governador Ibaneis Rocha por cumprir as metas de desenvolvimento e manter o diálogo ativo com a sociedade civil e o setor produtivo. “Na eleição de 2022, todos os candidatos ao governo assumiram o compromisso de, caso eleitos, colocar as propostas do Codese em seus planos de governo. Das 210 ações propostas, cerca de 190 foram acatadas pelo governo. Temos 90% de adesão por parte do GDF e o que temos feito é o acompanhamento dessa execução” , observa Leonardo Ávila.

