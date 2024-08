Yumi Kuwano Espaço Moët in Paris by Allénos leva festividade ao verão parisiense

A maison referência em champanhe, Moët & Chandon, apresenta um espaço temporário em Paris até outubro para levar criatividade, gastronomia e festividade para o verão parisiense. O Moët in Paris by Allénos é uma parceria com o renomado chef Yannick Alléno e reúne restaurante, bar e um espaço de eventos, idealizado pelo designer Charles de Vilmorin,

Yannick Alléno, que é embaixador da Moët & Chandon, elabora um menu que mistura as tradições da gastronomia francesa com a inovação culinária contemporânea, com opções de almoço e jantar. O bar, por sua vez, é comandado pelo chef de cave da casa, Benoît Gouez, e conta com variedade de rótulos de champanhes para degustação.

Entre a programação está o Happy Hour de Champanhe, que começa diariamente às 17h43 — uma homenagem ao ano da fundação da Moët & Chandon — com sets de DJ e aparições surpresa. Além disso, performances ao vivo, degustação da bebida, brunch e eventos especiais com possíveis aparições de celebridades também podem ser esperadas pelos visitantes.

O Moët in Paris by Allénosfica dentro de uma passagem para pedestres no 7º arrondissement, a poucos passos de Saint-Germain-des-Prés. O espaço funciona todos os dias até o início do outono na França, quando o primeiro dia da colheita for declarado em Champagne.

