Conhecida pela qualidade das carnes preparadas e pelas opções do cardápio, a Fazenda Churrascada , localizada no Clube de Golfe de Brasília, prepara uma noite dedicada para reunir os amantes da música sertaneja.

O estabelecimento confirmou um show da dupla Edson & Hudson , que se apresentará na unidade brasiliense do grupo no dia 22 de agosto (quinta-feira), a partir das 20h.

Com mais de 30 anos de carreira, os irmãos são conhecidos como pilares do sertanejo no Brasil e trarão um repertório recheado de sucessos, como Já te amava e A hora é agora .

O show terá um toque especial: a comemoração dos aniversários de Hudson, que nasceu no dia 16 de agosto, e Edson, que é do dia 23 de agosto, um após a apresentação em Brasília.

“A apresentação na Fazenda Churrascada será uma oportunidade única para os admiradores da dupla vivenciarem uma performance ao vivo cheia de energia e emoção com muitos clássicos”, afirma André D’Alessandro, um dos sócios do empreendimento.

Além da boa gastronomia, a casa conta com uma agenda intensa de programação cultural, incluindo música ao vivo todas as semanas e apresentações de grandes nomes do sertanejo a cada dois meses.

Artistas como Leonardo e duplas como Zezé Di Camargo & Luciano e Gian & Giovani já se apresentaram no local.

Serviço:

Jantar com Edson & Hudson na Fazenda Churrascada Brasília

Data: 22 de agosto (quinta-feira), a partir das 20h

Local: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Asa Sul, Brasília – DF

Reservas: (61) 98175-3365 (WhatsApp)

