Designers eleitos por Duda Nogueira para os dias do casamento em Angra

Capa da edição de junho da Baazar Noivas, Duda Nogueira iniciou a carreira de influencer no universo do lifestyle e da moda. Presença forte em Semanas de Moda, a jovem acaba de trocar alianças com o empresário Victor Laz, ex-CEO da renomada empresa de jogos de celular Wildlife Studios, em Angra dos Reis.

Em abril, a caçula do senador Ciro Nogueira e da empresária Iracema Portella desembarcou em Paris, na companhia dos pais, para a prova do vestido da cerimônia, este assinado pelo designer libanês Georges Hobeika. Durante a visita à capital francesa, já no clima do casamento, a noiva dançou valsa com o pai na Champs-Élysées.

Meses depois, em Bodrum, destino escolhido para a despedida de solteira, os vestidos já prometiam algo marcante para o grande dia. Na viagem, Duda usou modelos da Fancì Club, Gustavo Silvestre, Annie’s Ibiza e T Label.

Passadas as celebrações antecipadas, o grande dia foi nesse fim de semana. Entre a welcome party e a cerimônia principal, a noiva não errou em nenhuma escolha e alternou entre estilistas brasileiros e internacionais.

Warming up

Nos dias anteriores ao enlace, Duda vestiu peças com estruturas inovadoras. Alexander McQueen, Gaurav Gupta e a brasileira Andrea Almeida foram os encarregados pelas criações.

A etiqueta nacional incorpora a arte do crochê aos trabalhos, resultando em cores, franjas e um brilho sutil. Já o indiano Gaurav Gupta, nome ainda pouco conhecido, ingressou à Alta-Costura em 2024. Baseado em Delhi e com mais de 20 anos de experiência na moda, já apareceu em red carpets vestindo famosas como Cardi B e Beyoncé.

Cerimônia

Um modelo que foge do tradicional. Com um decote acentuado, bordados por todo o comprimento e mangas de pérolas, o vestido principal do enlace foi assinado por Georges Hobeika.

O designer libanês iniciou a carreira em 2001, em seu país natal. O trabalho do profissional costuma impressionar pelos meticulosos bordados à mão e pedrarias.

Na Semana de Alta-Costura de Paris de 2021, Georges Hobeika apresentou ao público fashion a sua noiva. Além de uma saia ampla e um corpo super justo, o look foi complementado por bordados de galho e flores.

O enlace de Duda Nogueira e Victor Lazarte

No Fasano de Angra dos Reis, o jovem casal selou a união eterna. Morando atualmente nos Estados Unidos, Duda e Victor escolheram o País da família da noiva para a celebração.

No primeiro dia de comemorações, a welcome party organizada pela famosa cerimonialista Boutique de 3 teve presença do cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, e de Kevin O Chris.

Enfim, depois das festividades pré, chegou o dia da grande cerimônia. Com a presença de 400 convidados vindos de diferentes cidades do País e do exterior, a influencer foi entregue ao noivo pelo pai. Saindo mais uma vez do habitual, os cerimonialistas foram a irmã da noiva Eliane Nogueira e o irmão do noivo, Arthur.

A outra irmã da noiva, Cynthia Portella levou as alianças. Os recém-casados saíram do altar sob uma chuva de pétalas de rosas brancas e aplausos dos convidados.

No início da recepção, abrindo a pista de dança, Duda dançou a clássica valsa com Ciro Nogueira, ao som de Como é Grande meu Amor por Você.

As atrações musicais da festa foram Gusttavo Lima, que cobra entre R$ 250 e R$ 500 mil por show, e o funkeiro MC Leozinho, responsável por fazer todos dançarem ao som de clássicos dos anos 2000.

Na guest list, além de famosos como Patrícia Abravanel, Silvia e Maria Braz, Elisa Zarzur e Alexandre Negrão, o presidente do União Brasil Antônio Rueda e a esposa Flor Rueda, Rafael Gasparini e Lourival Nery, brasilienses também estiveram presentes.

Entre as personalidades que saíram de Brasília estiveram Tatá Canhedo, Maria Victória Salomão, Lorena Furtado, André Braga, Nadia Yusuf, entre outras.

