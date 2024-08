Redação GPS Confira a agenda dos atletas brasileiros que buscam medalhas em Paris nesta quarta (7)

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão chegando ao fim, e os atletas brasileiros continuam lutando para conquistar mais medalhas e elevar o Brasil no quadro geral.

Entre vitórias surpreendentes e eliminações inesperadas, o País ainda tem grandes chances de brilhar no evento. Nesta quarta-feira (7), diversos atletas brasileiros competem em modalidades que podem garantir mais medalhas para o Brasil.

Entre os principais atletas, o brasiliense Caio Bonfim e Viviane Lyra estão na disputa pela marcha atlética. A canoagem velocidade também está em nova etapa de vitória. O Brasil também enfrenta a França no tênis de mesa por equipes a partir das 10h (horário de Brasília).

As transmissões das competições serão feitas pela Rede Globo na TV aberta e nos canais Sport TV, além de estar disponível no Globoplay para assinantes. Pela internet, a Cazé TV também transmitirá as modalidades com participação brasileira.

Confira o calendário:

Marcha Atlética

– Horário: a partir das 2h30 (horário de Brasília)

– Atletas: Caio Bonfim e Viviane Lyra

– Modalidade: Maratona de marcha atlética revezamento misto

– Observação: Competição valendo medalha

Canoagem Velocidade

– Horário: a partir das 4h30 (horário de Brasília)

– Atletas: Ana Paula Vergutz, Vagner Junior Souta, Isaquias Queiroz, Mateus Nunes Bastos dos Santos

– Modalidades:

– Caiaque Individual (K1) 500m Feminino — eliminatórias

– Caiaque Individual (K1) 1000m Masculino — eliminatórias

– Canoa Individual (C1) 1000m Masculino — eliminatórias (quartas de final a partir das 8h20)

Atletismo

– Horário: a partir das 5h05 (horário de Brasília)

– Atletas: Fernando Ferreira, Eduardo Rodrigues, Rafael Pereira, Almir dos Santos, Alison dos Santos, Matheus Lima, Renan Corrêa

– Modalidades:

– Salto em Altura masculino (classificação) — 5h05

– 110m com barreiras masculino (semifinal) — 14h05

– Salto Triplo masculino (classificação) — 14h15

– 400m com barreiras masculino (semifinal) — 14h35

– 200m masculino (semifinal) — 15h02

Vela

– Horário: a partir das 7h23 (horário de Brasília)

– Atletas: Bruno Lobo, Siemsen/Ardnt, Duarte Had/Swan

– Modalidades:

– Kite Masculino — provas 8 a 18

– Dinghy misto — medal race (9h43 e 10h43)

Skate Park

– Horário: a partir das 7h30 (horário de Brasília)

– Atletas: Pedro Barros, Augusto Akio, Luigi Cini

– Modalidade: Classificatória (final a partir das 12h30, valendo medalha)

Tênis de mesa por equipes

– Horário: a partir das 10h (horário de Brasília)

– Modalidade: Masculino — Brasil vs. França (quartas de final)

Vôlei de Praia

– Horário: a partir das 13h (horário de Brasília)

– Atletas: Ana Patrícia e Duda

– Modalidade: Quartas de final — Brasil vs. Letônia (Tina/Anastasija)

The post Confira a agenda dos atletas brasileiros que buscam medalhas em Paris nesta quarta (7) first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .