CLDF lança cartilha contra violência contra mulher

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) lança, nesta quarta-feira (7) às 19h, a cartilha “Meta a colher na violência contra a mulher” , em referência aos 18 anos da criação da Lei Maria da Penha. A cartilha é de iniciativa do deputado Fábio Felix (Psol), e reúne especialistas para debater alternativas de enfrentamento da violência de gênero no DF. A informações são da CLDF .

Ela aborda a definição e as principais formas de violência de gênero, além de sinalizar canais de denúncia e acolhimento das vítimas. De acordo com o deputado, o objetivo é distribuir o material nas unidades de ensino público para fortalecer o combate aos abusos contra a mulher.

“Temos acompanhado o crescimento da violência contra as mulheres no DF, com recordes de feminicídios e falhas do poder público em prevenir a violência machista”, salienta o distrital. “É fundamental que a misoginia seja debatida em todos os espaços, sobretudo nas escolas, para que possamos construir um projeto de sociedade diferente. A cartilha tem esse objetivo pedagógico extremamente importante”, reforça Felix.

