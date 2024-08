Ailane Silva Brasília reúne os principais cirurgiões do mundo para discutir novas tecnologias em cirurgia de coluna

Com o tema “O uso das técnicas MIS/ Navegação/ Robótica nas deformidades do adulto e do adolescente”, o Hospital Santa Lúcia realizou o III Brasília Spine Surgere Annual Meeting neste sábado (3/8). O evento contou com a presença de diversos palestrantes renomados, entre eles, o especialista em cirurgia robótica de coluna Rodrigo Lima, que é um dos pioneiros da técnica no Brasil.

“Realizamos aqui, em Brasília, um simpósio internacional, em que trouxemos palestrantes dos Estados Unidos, nacionais e regionais. Tivemos a oportunidade de discutir sobre novas tecnologias e o que há de mais moderno na medicina para oferecer aos pacientes nos tratamentos de deformidades e degenerações”, destaca.

O médico ressaltou, ainda, que o evento trouxe uma grande riqueza de informações com um nível alto de discussão. “O grande beneficiário disso tudo, com certeza, são os pacientes, que vão poder aproveitar e conseguir fazer cirurgias mais seguras com recuperação mais tranquila também”, afirma.

Entre os palestrantes americanos estavam Neel Anand, de Los Angeles e Ali Baaj, do Arizona. Entre os palestrante nacionais estavam Cristiano Menezes, Edgar Utino, Nelson Astur, Fernando Herrero e Herlon Costa. O encontro internacional também contou com os palestrantes regionais Alex Araújo, Eduardo abdala, Luciana Ferrer e Luciano Ferrer.

