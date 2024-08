Daniel Salgueiro Brasília: Uma cidade pet friendly

Olá queridos leitores, hoje falaremos sobre a alta aceitação da nossa cidade em relação ao bem estar animal e a aceitação dessa convivência mútua em diversos lugares.

Brasília é frequentemente reconhecida por sua arquitetura modernista e planejamento urbano inovador. Recentemente a cidade tem se destacado também em outro aspecto: sua hospitalidade com os animais de estimação. Com uma infraestrutura crescente e políticas públicas específicas, como a recente lei (n° 7.225) de autoria do deputado Daniel Donizet, sobre cidade turística pet friendly, sancionada em 2023, coloca o DF como destino em que os animais são bem-vindos.

Estruturas e Espaços Verdes

Um dos maiores atrativos de Brasília para os amantes de animais são seus amplos espaços verdes. O Parque da Cidade Sarah Kubitschek, por exemplo, oferece áreas extensas onde cães podem correr e brincar livremente. Outros parques, como o Jardim Botânico e o Parque Olhos d’Água e mesmo o lago Paranoá com diversos acessos e penínsulas, também são opções populares para passeios com pets, proporcionando integração harmoniosa entre a natureza, os turistas e seus moradores.

Estabelecimentos Pet Friendly

A capital federal conta com uma variedade crescente de estabelecimentos que aceitam e até incentivam a presença de animais de estimação. Restaurantes, cafeterias e bares têm adaptado suas instalações para receber clientes com seus pets, oferecendo desde tigelas de água até cardápios especiais para os animais, que será o tema da nossa próxima edição. O grupo Paulo Otávio é um dos principais exemplos de iniciativa e liderança no projeto pet friendly, onde toda a rede de hotéis e Shoppings como o Brasília Shopping, Terraço e Taguatinga Shopping já permitem a circulação de pets em áreas específicas, tornando a experiência de compras mais agradável para os donos de animais.

Eventos e Atividades

Brasília também é palco de diversos eventos dedicados aos pets. Feiras de adoção, competições de agilidade e encontros de raças específicas são apenas algumas das atividades que ocorrem regularmente na cidade. Esses eventos não apenas promovem a socialização entre os animais, mas também conscientizam a população sobre a importância da adoção e do cuidado responsável.

Políticas Públicas e Iniciativas

A gestão pública de Brasília tem investido em políticas que favorecem o bem-estar animal. Programas de castração gratuita, campanhas de vacinação e projetos de educação para a posse responsável são alguns exemplos das iniciativas que têm sido implementadas. Além disso, a cidade tem trabalhado na criação de leis que facilitam a convivência entre pets e humanos em espaços públicos.

Comunidade Ativa

A comunidade local também desempenha um papel fundamental na promoção de Brasília como uma capital pet friendly. Grupos de voluntários, ONGs e protetores independentes colaboram ativamente na proteção e resgate de animais abandonados. A presença de clínicas veterinárias de alta qualidade, pet shops bem equipados e a alta dos planos de saúde pet também contribuem para o cuidado adequado e planejamento com os gastos dos animais de estimação.

Por fim

Brasília tem se destacado como a capital pet friendly do Brasil graças à combinação de uma infraestrutura favorável, políticas públicas eficazes e uma comunidade engajada. A cidade oferece um ambiente acolhedor e seguro para os animais de estimação, permitindo que eles e seus donos desfrutem de uma convivência harmoniosa e saudável. Para aqueles que consideram seus pets parte da família, Brasília se apresenta como um destino ideal.

Daniel Salgueiro

CEO

DogCat – Plano de Saúde Pet

[email protected]

The post Brasília: Uma cidade pet friendly first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .