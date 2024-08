Henrique Neri Brasil atropela Espanha e garante vaga na final olímpica

Nesta terça-feira (6), a seleção feminina de futebol colocou a Espanha na roda com um placar de 4 x 2 e já garantiu uma medalha de prata para a modalidade nessas Olimpíada s. A seleção da Espanha era a favorita para ganhar o campeonato, pois são as atuais campeãs do mundo.

O Brasil terminou o primeiro tempo na vantagem, com um placar de 2 x 0, com um gol contra da Irene Paredes, e um gol no último minuto da Gabi Portilho. No segundo tempo, muito físico e conturbado, o Brasil ainda ampliou com um gol da Adriana aos 25 minutos. A Espanha tentou correr atrás do prejuízo com a Salma Paralluelo, deixando o placar 3 x 1. O Brasil finalizou nos 45 do segundo tempo com mais um gol pra conta, dessa vez de Kerolin, por baixo das pernas da goleira espanhola. A atuação da goleira Lorena não pode ser despercebida, fez várias defesas decisivas para a vitória da seleção.

O Brasil jogou sem Marta e abalou as atuais campeões do mundo, chegando com moral alta para enfrentar os Estados Unidos, que no último rank da FIFA, ficou em 5° lugar, e o Brasil em 9°. O Brasil volta para uma decisão de futebol feminino nas Olimpíadas após 16 anos, quando perdeu para os Estados Unidos em Pequim por 1 x 0.

