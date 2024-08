Redação GPS Venda de ingressos para show ‘This Is Marília Mendonça’ começa nesta segunda (5)

Os fãs da cantora Marília Mendonça já podem comprar os ingressos para o festival “This Is Marília Mendonça”, em homenagem à artista, a partir das 14h desta segunda-feira (5). O show está marcado para o dia 5 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.

A pré-venda aberta hoje é reservada apenas às pessoas que se cadastraram no site marilia.com.vc. Já a venda geral de ingressos acontece nesta terça-feira (6), também às 14h pela internet . Os ingressos custam a partir de R$ 71 mais taxas, com meia-entrada social mediante doação de 1 kg de alimento.

O show que vai celebrar o legado da cantora que morreu em novembro de 2021 vítima de um acidente aéreo, contará com nomes como Zé Neto & Cristiano, Alok, Luísa Sonza, Jão, Xamã, Péricles e Ludmilla e Murilo Huff. Para o evento promovido pelo Spotify serão disponibilizadas coleções separadas em: artistas que se apresentarão no show; maiores hits da rainha da sofrência; canções de sua composição; e episódios de podcasts com entrevistas relacionadas à artista.

