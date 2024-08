Redação GPS Veja os brasileiros que disputam provas nesta terça-feira (5) em Paris

Após a conquista do ouro por Rebeca Andrade , esta terça-feira (5) começa com grandes expectativas para o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. Logo pela manhã, no horário de Brasília, os brasileiros competem em várias modalidades, incluindo novas estreias e partidas decisivas nos esportes coletivos.

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann são os principais nomes do dia na canoagem velocidade. O skate park feminino também promete emoções com Raicca Ventura, Isadora Pacheco e Dora Varella.

Nos esportes coletivos, o “momento caótico” será a partir das 16h, quando o futebol feminino, o basquete masculino e o handebol feminino competem ao mesmo tempo.

As provas serão transmitidas pela Rede Globo na TV aberta, Sport TV na TV fechada e Globoplay para assinantes. Pela internet, as competições podem ser acompanhadas na Cazé TV.

Horários das competições:

– Hipismo – 5h: Rodrigo Pessoa e Stephan de Freitas Barcha competem nos saltos individuais, disputando medalha.

– Canoagem Velocidade – 5h30 : Isaquias Queiroz e Jacky Godmann competem nas eliminatórias da Canoa Dupla (C2) 500m Masculino. As quartas de final serão às 8h50.

– Atletismo – 5h50 : Rafael Pereira participa da repescagem nos 110m com barreiras, enquanto Eliane Martins e Lissandra Maysa Campos competem no salto em distância às 6h15. Tiffani Marinho corre nos 400m femininos às 6h20.

– Vela – 7h03: Bruno Lobo compete nas provas de Kite Masculino, seguidas pelas duplas Siemsen/Ardnt e Duarte Had/Swan no Dinghy misto, a partir das 7h05 e 7h15 respectivamente.

– Skate Park – 7h30: Raicca Ventura, Isadora Pacheco e Dora Varella competem nas classificatórias, com as finais às 12h30.

– Vôlei Feminino – 8h: Brasil enfrenta a República Dominicana nas quartas de final.

– Vôlei de Praia – 13h: Evandro e Arthur enfrentam Ahman e Hellvig da Suécia nas quartas de final.

– Futebol Feminino – 16h: Brasil enfrenta a Espanha na semifinal.

– Basquete Masculino – 16h30: Brasil enfrenta os Estados Unidos nas quartas de final.

– Handebol Feminino – 16h30: Competição simultânea com o basquete masculino.

