Tatiana Weston-Webb conquista prata em dia histórico para o surfe brasileiro

Nesta segunda-feira (5), a brasileira Tatiana Weston-Webb fez história nas Olimpíadas de Paris ao conquistar a medalha de prata no surfe feminino, em um dia atípico marcado pela escassez de ondas no mar de Teahupoo, no Taiti. A atleta enfrentou a norte-americana Caroline Marks na final, trazendo para o Brasil uma posição histórica na modalidade.

A disputa pelo ouro foi acirrada, com Caroline Marks aproveitando as poucas ondas disponíveis para garantir pontos cruciais. Tatiana, por sua vez, focou em selecionar as melhores ondas para impressionar os jurados.

A brasileira precisava de 4,68 pontos para levar o ouro, mas recebeu 4,5, assegurando a prata. Com isso, os Estados Unidos conquistaram sua segunda medalha de ouro em Olimpíadas no surfe feminino.

Para garantir sua vaga na final, Tatiana enfrentou a costarriquenha Brisa Hennessy, vencendo com uma pontuação de 13.66. Durante a bateria, Hennessy cometeu um erro ao escolher uma onda onde Tatiana já se apresentava, resultando em uma penalização que lhe custou a segunda maior nota. A brasileira, com a prioridade garantida, aproveitou a oportunidade para assegurar sua passagem para a final.

“O surfe é um esporte imprevisível e as condições de hoje foram desafiadoras. Estou muito feliz com a medalha de prata e orgulhosa de representar o Brasil em uma posição tão importante”, declarou Tatiana após a competição.

O início das provas de surfe estava previsto para as 14h (horário de Brasília), mas foi adiado devido à falta de ondas, refletindo as dificuldades climáticas enfrentadas pelos atletas.

Ainda hoje, Brisa Hennessy competirá contra a francesa Johanne Defay na disputa pela medalha de bronze, completando as competições de surfe desta segunda-feira.

Para mais detalhes e atualizações sobre a participação brasileira nas Olimpíadas de Paris, continue acompanhando nossa cobertura completa.

