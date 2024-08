Redação GPS Sarah Tolentino comemora aniversário com feijoada e samba

Nesse sábado (3), Sarah Tolentino celebrou seu aniversário com uma animada festa na casa de Alex Barreto, seu namorado e anfitrião do evento, localizada no Lago Norte. A comemoração aconteceu durante a tarde, aproveitando o clima agradável e ensolarado de Brasília.

A festa teve um toque bem brasileiro, com uma deliciosa feijoada preparada pelo Buffet Enilson Lopes, acompanhada dos doces da Cake Forever. Para os 100 convidados, o evento também contou com um bar exclusivo da Diamont’s Open Bar, garantindo bebidas para todos os gostos.

A música foi um dos destaques do dia, começando com as mixagens dos DJs Edy e Jonas Campelo e seguindo com a apresentação ao vivo da banda Coisa Nossa, que trouxe o melhor do samba para animar ainda mais a celebração. Sarah, cercada por amigos e familiares, aproveitou cada momento da festa.

“Foi um dia muito especial e abençoado, onde estive rodeada de pessoas que amo. As pessoas que mais convivo e que fazem parte da minha vida e da vida do Alex estavam presentes, trazendo uma energia maravilhosa. Escolhi a feijoada e o samba porque são minhas paixões: é minha comida preferida e adoro samba e pagode. Queria comemorar com aquilo que mais gosto, com a comida e o ritmo de música que mais amo”, contou a aniversariante.

Sarah também destacou a escolha da banda, feita por Alex. “A escolha da banda foi do meu namorado. É um grupo de samba e de pagode que já são amigos dele há muitos anos. É uma banda maravilhosa, muito conhecida aqui em Brasília, e o show que eles fizeram foi muito especial”, declarou Sarah.

Confira os cliques da festa pelas lentes de Allan Rrod:

Silvana Roriz, Sarah Tolentino, Tânia Aliz e Alex Barreto Alex Barreto, Sarah Tolentino, Fernanda e Luís Henrique Machado Alex Barreto, Sarah Tolentino, Martina Cedraz e Renato Porto Alexandre Navarro Banda Coisa Nossa Meu namorado Alex Barreto e Sarah Tolentino Martina Cedraz Luana Sarkis, Sarah Tolentino e Thiago Valle Juliana Dato, Sarah Tolentino, Ana Silvia Manzi, Aline Fagundes e Bete Balbino IMG_9755 João Pedro Barreto , Sarah Tolentino e Maria Clara Barreto Lays Leal, Sarah Tolentino, Marcos Leandro Almeida Marcelo Prata, Priscila Prata, Sarah Tolentino, Alex Barreto e Lutero Leme Maria Clara Barreto, Sarah Tolentino e João Pedro Barreto Sarah com a mãe Claudia Tolentino Rodrigo Fitipaldi, Sarah Tolentino e Luzia Sobreira Sarah Tolentino, Claudia Tolentino e César Canhedo Secretaria de Justiça e Cidadania do DF - Marcela Passamani e Sarah Tolentino Youssef Nasr, Tatiana Ávila, Sarah Tolentino, Alex Barreto, Viviane e Pedro Zebral Alex Barreto, Jaime Santana, Sarah Tolentino e Joana Lima Giam Piero, Ana Clara Lins, Sarah Tolentino e Alex Barreto Henrique Sichinel e Ruan Henrique Melo cClaudia Tolentino, Sarah Tolentino, Soraia Faraj, Martina Cedraz, Tânia Aliz e Silvana Roriz Helvécio Bueno, Gustavo Pena, Elizabete Bueno, Andrea Tegoshi, Cláudio,Caimã Benther, Daniel Susi, Marco Aurélio Vesely

