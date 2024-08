ESTADÃO CONTEÚDO Rebeca Andrade e Simone Biles fora do pódio na trave

Nem Simone Biles e nem Rebeca Andrade . A medalha de ouro na trave foi conquistada pela italiana Alice D’Amato na final disputada nesta segunda-feira em prova marcada por diversas quedas, inclusive da estrela americana, franca favorita ao título olímpico na Olimpíada de Paris, mas que não chegou sequer ao pódio. Rebeca não caiu, porém recebeu nota abaixo do esperado e ficou em quarto lugar.

A brasileira foi a última a subir na trave e já sabia que sua principal concorrente estava fora da disputa. Antes da atleta de Guarulhos, Simone Biles sofreu uma queda e tirou 13,100. Acabou ficando na modesta quinta colocação. Rebeca obteve 13,933, apesar de registrar uma prova sem faltas ou quedas.

A medalha de ouro ficou com Alice D’Amato, com 14,366. Foi sua segunda medalha olímpica, a segunda em Paris-2024. Antes conquistara a prata por equipes com a Itália, logo à frente do Brasil, que ficou em terceiro. O segundo lugar na trave ficou com a chinesa Yaqin Zhou (14,100), seguida pela também italiana Manila Esposito (14,000).

Estreante em Jogos Olímpicos, Júlia Soares iniciou com o movimento que leva seu sobrenome e vinha fazendo uma boa prova até cair da trave. Com nota de 12,333, a curitibana de apenas 18 anos terminou na 7ª colocação.

Dona da melhor nota na fase classificatória, a chinesa Yaqin Zhou foi quem abriu a final e recebeu 14,100 depois de desequilibrar na trave. Na sequência, a americana Sunisa Lee, também candidata à medalha olímpica, sofreu uma queda durante a prova e sua nota foi de 13,100.

Depois veio a brasileira Júlia Soares. Ela iniciou com o movimento que leva seu sobrenome e vinha fazendo uma boa prova até cair da trave. A nota foi de 12,333. No encerramento da primeira bateria, a italiana Manila Esposito tirou 14,000 e terminou na 2ª colocação, atrás da chinesa Yaqin Zhou.

A romena Sabrina Maneca-Voinea foi quem abriu a segunda bateria e, com duas quedas durante a prova, tirou 11,733. Depois veio a italiana Alice D’Amato, que fez uma boa e assumiu a liderança ao tirar 14,366.

Rebeca foi a última e acabou piorando sua nota em relação à classificação, que foi de 14,400. Se tivesse repetido a performance, teria levado o outro nesta segunda-feira.

