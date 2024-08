Agência Brasília Projeto reforça apoio ao setor de tecnologia da informação do DF

As nove principais entidades representativas da tecnologia da informação (TI) do DF, incluindo os dois sindicatos laborais, passam a estar agora formalmente unidas no projeto GForTI, a ser lançado nesta quinta-feira (8).

A iniciativa conta com apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia do DF (Secti) e do Parque Tecnológico Biotic , vinculado à Terracap, bem como da Frente de Tecnologia da Câmara Legislativ a. O setor passa a concentrar forças em busca de respostas políticas, negociais e legislativas, entre outras metas.

Uma das principais propostas do GForTI é consolidar Brasília como um dos mais importantes centros de inovação do Brasil. A meta é, por meio do empreendedorismo tecnológico, promover transformações econômicas e sociais na área de TI do DF, gerando mais emprego, renda e arrecadação de impostos.

Também faz parte das atribuições do GForTI investir na qualificação profissional, incentivando o aprimoramento da mão de obra desenvolvida empresas brasilienses.

Confira, abaixo, as instituições que compõem o GForTI.

⇒ Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (Abipti)

⇒ Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro/DF)

⇒ Brasil Startups

⇒ Centro de Tecnologia de Software de Brasília (Tecsoft)

⇒ Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro/Nacional)

⇒ Instituto Illuminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social

⇒ Instituto MultipliCidades

⇒ Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do DF (Sindesei/DF)

⇒ Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal (Sinfor/DF).

