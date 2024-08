Projeto melhora saúde ocular de alunos em escolas públicas do DF

O projeto “Em Um Piscar de Olhos”, que visa melhorar a saúde ocular de 5.320 alunos de escolas públicas nas regiões de Samambaia e Ceilândia, no Distrito Federal , terá uma nova a partir desta terça-feira (6).

A iniciativa busca transformar o atendimento oftalmológico, oferecendo diagnóstico e tratamento de problemas de visão diretamente nas escolas, o que pode contribuir significativamente para a qualidade de vida e o desempenho escolar dos estudantes.

De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 80% das crianças em escolas públicas nunca consultaram um oftalmologista, e 22,5% das que abandonam os estudos o fazem devido à falta de acesso à saúde ocular.

O projeto “Em Um Piscar de Olhos” já atendeu mais de 88 mil alunos em nove estados brasileiros. Em 2023, no Distrito Federal, mais de oito mil crianças de 47 escolas nas regiões do Paranoá , Planaltina e Recanto das Emas foram beneficiadas.

A nova etapa do projeto contará com mutirões de consultas oftalmológicas que ocorrerão entre 12 e 16 de agosto, seguidos pela escolha de óculos nos dias 24 e 31 de agosto. A entrega dos óculos está prevista para 60 dias após o último mutirão de consultas.

“Temos um sonho e um objetivo que é atender um milhão de crianças em todo o Brasil. Já atendemos mais de 88 mil alunos em nove estados e estamos extremamente felizes de voltar a atuar com o GDF, que abraçou nossa causa. Estamos no caminho certo, trabalhando juntos para reduzir a evasão escolar e ampliar o acesso à saúde oftalmológica através do nosso projeto”, disse Leonardo Figueiredo, idealizador do projeto.