Por que Caçulinha era conhecido assim? Entenda a origem do apelido

O maestro Caçulinha morreu na madrugada desta segunda-feira (5), aos 86 anos. Rubens Antonio da Silva, seu nome de batismo, estava internado no Hospital Santa Maggiore , em São Paulo, havia cerca de dez dias, onde se recuperava de um enfarte. O artista ganhou projeção na TV, participando de programas da Record e, mais tarde, do Domingão do Faustão .

Caçulinha recebeu esse apelido por conta do pai, Mariano, da dupla Caçula e Mariano. Os irmãos tocavam modas de viola pelo interior de São Paulo.

A dupla foi descoberta pelo empresário Cornélio Pires, que já vislumbrava um investimento fonográfico na música caipira. Eles foram os responsáveis por gravar a primeira música sertaneja registrada em disco, Jorginho do Sertão, em 1927 – exatos 10 anos depois do primeiro samba ter sido gravado em disco, Pelo Telefone , de Donga.

Com a morte de Caçula, o filho de Mariano, Rubens, assumiu o lugar do tio na dupla. Pela veia artística da família, desde muito cedo Caçulinha demonstrava aptidão com os instrumentos. Aprendeu a tocar viola e sanfona ainda criança.

O músico começou com o sertanejo, mas a versatilidade o levou para o forró e a bossa nova. Trabalhou com Luiz Gonzaga, João Gilberto, Caetano Veloso e Elis Regina.

Foram 31 discos gravados ao longo da carreira, entre eles Bossa e Saudade (1966) e Clássicos do Sertão (1981). Um de seus últimos álbuns foi No Arraiá , de 2009

Na televisão

Caçulinha começou na TV em 1965, na antiga TV Record, no célebre Fino Trato – programa apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues. Nos anos 1980, foi para a Bandeirantes, onde conheceu Faustão. Os dois trabalham juntos no Perdidos Na Noite . Quando o apresentador migrou para a Globo, Caçulinha também foi, em 1989.

Caçulinha teve participações marcantes em outros programas da casa, como o Sai de Baixo, quando ele fazia as trilhas incidentais do humorístico.

O velório do maestro será realizado na Capela do Cemitério São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 1250, em Pinheiros, zona oeste, a partir das 11h. O sepultamento está previsto para as 16h no mesmo local.

