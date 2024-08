Redação GPS No Chile, Lula parabeniza Medina pelo bronze: “Mais uma medalha para o Brasil”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou, nesta segunda-feira (5), o brasileiro Gabriel Medina pela conquista do bronze no surfe das Olimpíadas de Paris.

Pelas redes sociais, o titular do Palácio do Planalto registrou a vitória do atleta, que acabou perdendo a disputa pelo ouro por causa das condições climáticas do Taiti.

“Parabéns Gabriel Medina pela conquista nos Jogos Olímpicos de Paris. Mais uma medalha para o Brasil!”, escreveu o presidente.

Em uma disputa que começou acirrada com o peruano Alonso Correa, o brasileiro Gabriel Medina garantiu a medalha de bronze no surfe olímpico nesta segunda-feira (5). A competição, realizada em Teahupoo, no Taiti, foi marcada por ondas escassas e decisões estratégicas cruciais.

Medina, conhecido por sua habilidade e experiência, soube escolher bem as ondas e executou manobras que impressionaram os juízes, superando assim seu adversário peruano.

Com as técnicas, Medina superou a pontuação de Correa, que chegou a reclamar de Medina para a direção da prova. Contudo, as notas do brasileiro garantiram o pódio para o surfista.

