Henrique Neri Morre Adílio, ídolo do Flamengo, aos 68 anos

O ex-jogador e ídolo do Flamengo , Adílio, morreu com 68 anos nesta segunda-feira (5), por causa do câncer de pâncreas que tratava desde abril de 2024. Adílio estava internado em um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O Flamengo anunciou a morte do ex-camisa oito por meio de redes sócias, prestando uma homenagem a ele:

Um anjo rubro-negro que voa rumo à eternidade. As asas de um moleque sonhador o fizeram superar qualquer muro. Os campos da Gávea construíram amizades angelicais. Seus pés pareciam flutuar com a bola nos pés e foi assim que Adílio conquistou o mundo vestindo o Manto Sagrado. Seu… pic.twitter.com/PhvCwsu1HR — Flamengo (@Flamengo) August 5, 2024

Adílio foi jogador do Flamengo entre 1975 e 1987, contabilizando 377 vitórias, 129 gols em 617 jogos, o terceiro na lista com mais partidas na história do clube. Ele conquistou a primeira Libertadores e Mundial do Flamengo, além de ser campeão brasileiro quatro vezes. Ele ainda atuou como técnico e também conquistou títulos dessa forma pelas divisões de base do Flamengo, com as conquistas dos Campeonatos Cariocas em 2005, 2006 e 2007 com a equipe sub-20. Adílio deixa a mulher, Sônia, e os filhos Soni Adílio, Adílio Junior e Bruna.

