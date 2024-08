Redação GPS Mais um ouro pro Brasil! Rebeca desbanca Biles e é campeã no solo

Na final do solo da ginástica artística, realizada nesta segunda-feira (5/8), Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro com uma pontuação de 14.166. Simone Biles, sua principal concorrente, ficou com a prata, obtendo 14.133 após cometer dois erros ao pisar fora do tablado.

Após não subirem ao pódio na final da trave, Rebeca Andrade e Simone Biles se enfrentaram na final do solo, que ocorreu no último dia das competições de ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024.

Rebeca foi a segunda atleta a se apresentar e fez uma performance impecável, com uma sequência sólida, saltos impressionantes e aterrisagens precisas. A excelência de sua apresentação foi confirmada pela nota 14.166 dos jurados.

