Redação GPS Lula parabeniza prata de Tatiana Weston-Webb: “Marca do Bolsa Atleta”

Depois de homenagear o brasileiro Gabriel Medina pelo bronze no surfe, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também parabenizou a atleta Tatiana Weston-Webb pela medalha de prata nas Olimpíadas de Paris.

A brasileira disputou com a norte-americana Caroline Marks na final, trazendo para o Brasil uma posição histórica na modalidade.

“Hoje, o Brasil fez história e conquistou a primeira medalha olímpica no surf feminino. A prata ficou com @tatiwest. Mais uma conquista com a marca do Bolsa Atleta!”, registrou o presidente.

A disputa pelo ouro foi acirrada, com Caroline Marks aproveitou as poucas ondas disponíveis para garantir pontos cruciais. Tatiana, por sua vez, focou em selecionar as melhores ondas para impressionar os jurados.

A brasileira precisava de 4,68 pontos para levar o ouro, mas recebeu 4,5, assegurando a prata. Com isso, os Estados Unidos conquistaram sua segunda medalha de ouro em Olimpíadas no surfe feminino.

“Muito obrigada. Eu fiquei emocionada, porque achei que a última nota fosse dar a virada. Eu queria agradecer a todo mundo e estou muito orgulhosa”, disse ela para a Cazé TV.

Para garantir sua vaga na final, Tatiana enfrentou a costarriquenha Brisa Hennessy, vencendo com uma pontuação de 13.66. Durante a bateria, Hennessy cometeu um erro ao escolher uma onda onde Tatiana já se apresentava, resultando em uma penalização que lhe custou a segunda maior nota. A brasileira, com a prioridade garantida, aproveitou a oportunidade para assegurar sua passagem para a final.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

The post Lula parabeniza prata de Tatiana Weston-Webb: “Marca do Bolsa Atleta” first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .