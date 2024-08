Redação GPS Luis Miranda e Natália Ribeiro celebram união entre amigos e familiares

Nesse sábado (3), o Lago Norte foi o cenário perfeito para o casamento de Luís Miranda e Natália Ribeiro Miranda. A cerimônia e a festa aconteceram no escritório Todde Advogados, e beleza e a emoção marcaram presença em cada detalhe.Cerca de 200 pessoas, entre amigos e familiares participaram da felicidade do casal.

Luís Miranda estava impecável em um terno exclusivo confeccionado pelo alfaiate Leonardo Carvalho, da LC Alfaiataria, enquanto Natália encantava em um vestido da Belíssima Noiva. Os noivos pediram que os presentes fossem cestas básicas, destinadas às creches que eles apoiam.

A organização do evento, liderada por Evandro, Leni e Lohanne, foi impecável, garantindo que cada detalhe fosse perfeito. Os padrinhos, um total de 18, incluíram os filhos do noivo como testemunhas, evidenciando a união das duas famílias. Davi Miranda e sua esposa Eduarda, Ana Júlia Miranda e seu namorado Itallo, além dos filhos da noiva, Rafael, 10 anos e Artur, 12 anos, que emocionaram a todos ao entrarem com as alianças.

Natália Ribeiro Miranda e Luís Miranda Eduardo e Célia Nobre (pais da Noiva) (2) Luís Miranda e Natália Ribeiro Miranda Padrinhos Natália Ribeiro Miranda e Eduardo Marcelo Sales e Débora Sales Luís Miranda e Natália Ribeiro Miranda - João Echternacht e Luciana Melo Eduardo e Natália Ribeiro Miranda Victor Ribeiro Graciela Todde e Evandro Naon Érico Rodolfo e Aline Yokoy Bryan Miranda e Rebeca Miranda Ana Sophia Miranda

Luís Miranda revelou que considera Natália sua alma gêmea, destacando que eles são extremamente parecidos em muitos aspectos.

“Percebi que os opostos não se atraem, mas sim aqueles que pensam e acreditam nas mesmas coisas. Natália e eu compartilhamos os mesmos valores, ideias e sonhos. Nossa sintonia é perfeita, desde a forma como vemos o mundo até nossas preferências diárias. Encontrar alguém tão igual a mim me fez acreditar que o verdadeiro amor existe”, contou emocionado.

A decoração ficou a cargo da Infinity Locação e Eventos, o Buffet da Corte garantiu uma experiência gastronômica inesquecível, enquanto Maria Reis Bolos e Doces encantou a todos com suas delícias. As bebidas foram um destaque à parte, vindas diretamente do acervo particular dos noivos: Vinho Angélica Zapata Malbec, Cava, Whisky 12 anos e até um exclusivo Whisky 18 anos lançado pelo próprio Luís.

A trilha sonora do evento foi cuidadosamente planejada em três momentos distintos. O irmão do noivo iniciou com um emocionante louvor da igreja, seguido pelo talentoso violinista Renato Mozart que embalou a noite após a cerimônia. Para fechar com chave de ouro, a dupla Wilian e Marlon subiu ao palco, proporcionando um show inesquecível.

Confira mais cliques pelas lentes de Vanessa Castro:

Luan Sampaio, Carlos Henrique foncesa, Alesson Souza e edvan Carneiro Bispos Deusimar Batista e Cláudio Batista Vaniuchka Vinagre e Glaucio Souza Shirley Rocha, Gustavo Henrique e Cleusa Maria Rocha Roberto, Luana e Júlia Costa Natália Ribeiro Miranda e Luís Miranda Milla, Nádia Ferraz e Gabrielle Wolckman Luana e Angelo Fragomeni Lenissa e José Ricardo Guedes Josemar Martins e Pedro Oliveira Italo, Natália Ribeiro Miranda, Luís Miranda e Ana Júlia (filha do Noivo) Italo, Ana Júlia, Natália Ribeiro Miranda, Luís Miranda e Eduarda e Davi Israel Paulino e Patrícia Cardoso Euranice Fernandes e José Antenor (pais do Luis Miranda) Enoque Venancio e Márcia Corrêa Eduardo e Célia Nobre (pais da Noiva) Danilo Valério e Luana Carvalho Beatriz Lucena e Taline Fernandes Anara Bomfim e Reginaldo Sardinha Alexandre Dubão e Fabiana Araújo Adriano Macedo e Edna Souza Rodrigo Barbosa e Emílio Ventura Ricardo Mirante Petrus Pompeu e Petrus Elesbão Matheus Honorato e Mayanna Santiago Luís Miranda e Euranice Fernandes (2) Laires Aquino e Douglas Oliveira João Paulo Todde e Maria Fernanda Todde Graciela Todde e Evandro Naon Diana Sicoust e Jessica Silva Dennys Albuquerque e Walkiria Alves Casamento Luís Miranda e Natália Ribeiro Miranda (5) Assis e Anna Carolinne Samira Caitano e Cleison Wellington Rodrigo Barbosa e Luciana Silva Regina Eva e Luis Carlos Moreno Matheus Honorato e Mayanna Santiago (2) Maria Luiza Miranda e Bryan Miranda Luís Miranda João Paulo Todde e Maria Fernanda Todde Inácio Bender, Bryan Miranda, Rebeca Miranda e Enzo Bender Hadassa, Rebeca e Ana Sophia Miranda Cleison Wellington, Wesley Rocha, Luiz Marques e Caio Simonassi Casamento Luís Miranda e Natália Ribeiro Miranda Casamento Luís Miranda e Natália Ribeiro Miranda (3) Andrea Amorim e Cristian Carpajal

The post Luis Miranda e Natália Ribeiro celebram união entre amigos e familiares first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .