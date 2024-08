Redação GPS Gabriel Medina vence peruano e leva bronze no surfe para o Brasil

Em uma disputa acirrada com o peruano Alonso Correa, o brasileiro Gabriel Medina garantiu a medalha de bronze no surfe olímpico nesta segunda-feira (5). A competição, realizada em Teahupoo, no Taiti, foi marcada por ondas escassas e decisões estratégicas cruciais.

Medina , conhecido por sua habilidade e experiência, soube escolher bem as ondas e executou manobras que impressionaram os juízes, superando assim seu adversário peruano.

Na bateria anterior, Medina competiu pela chance do ouro, mas a falta de ondas durante os 17 minutos de prova o prejudicou, resultando em uma derrota para o australiano Jack Robinson.

Medina é tricampeão mundial e um dos maiores surfistas da atualidade.

