Redação GPS Festivais CoMA e Río Loco trazem a cantora Aluminé Guerrero ao Brasil

Pela primeira vez no Brasil, a cantora e compositora Aluminé Guerrero, conhecida por mesclar contos folclóricos sul-americanos à música eletrônica, realizará uma turnê em agosto pelas cidades de Anápolis e Pirenópolis, em Goiás, além de Brasília. A turnê é fruto de uma parceria inédita entre os festivais CoMA e Río Loco, com o apoio do Instituto Francês, e contará com a participação especial do artista brasileiro Kirá.

Aluminé Guerrero, nascida na Argentina e radicada na França, traz um som que une a tradição folclórica da América do Sul com a modernidade da cena eletrônica. Kirá, por sua vez, se destaca por celebrar a diversidade cultural brasileira, com influências que vão dos movimentos nordestinos dos anos 70 ao MangueBeat.

A parceria entre os festivais CoMA e Río Loco e o Instituto Francês visa promover uma troca cultural enriquecedora. Como parte deste intercâmbio, Aluminé Guerrero terá uma residência artística no Brasil, culminando em uma apresentação especial no Festival CoMA, no dia 10 de agosto, às 18h, no Centro Cultural do Banco do Brasil ( CCBB Brasília ).

Em contrapartida, Kirá se apresentará no Festival Río Loco 2025, em Paris. No próximo ano, ambos os artistas retornarão ao Brasil para uma exibição exclusiva no Festival CoMA.

Serviço:

Festival CoMA

Data: 3 a 11 de agosto

Local: CCBB Brasília

Endereço: SCES Trecho 02 Lote 22 Ed. Tancredo Neves. Setor De Clubes Sul. Brasília – DF

Classificação indicativa: 16 anos, a partir das 18h nos dias 6, 7, 8 e 9 de agosto, e a partir das 15h nos dias 10 e 11 de agosto.

The post Festivais CoMA e Río Loco trazem a cantora Aluminé Guerrero ao Brasil first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .