Redação GPS Espaço Oscar Niemeyer recebe exposição de fotografias

A 2ª edição da exposição “Metamorfoses” conta com 130 fotografias feitas por alunos do Instituto Foto em Curso, idealizado e criado pela polonesa radicada no Brasil Katarzyna Chiluta. Com o tema “Somos habitados por uma memória”, as obras, que revelam sentimentos por meio das memórias particulares de cada, estão no Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, em Brasília , com visitação aberta ao público.

A mostra gratuita seguirá em cartaz até 1º de setembro, sempre de terça a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados, o horário da visita é das 9h às 17h.

Segundo Monique Andrade, curadora desta edição, a mostra tem o intuito de mostrar, a partir do olhar refletido nas lentes e fotografias de cada participante, o sentimento e memória de cada em uma síntese de poesia visual. Dentro da temática, os expositores foram provocados a criar e buscar em seus arquivos, a resposta para a pergunta: “Qual memória está presente vividamente em seus sentimentos?”.

Com fotografias artísticas de diversas modalidades, de acordo com Monique, a frase nos convida a refletir sobre a dualidade de nossa existência. “Enquanto nossos corpos ocupam um lugar no mundo, nossas mentes e corações são preenchidos pelas lembranças que moldam continuamente quem somos”, pontua Andrade.

Serviço:

Exposição Metamorfoses II

Visitação: até 1º de setembro (de terça a sexta, das 9h às 18h e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h)

Onde: Espaço Oscar Niemeyer – Praça dos Três Poderes

Ingressos: Gratuito

Classificação indicativa: 10 anos

Mais informações: @exposicao_metamorfoses

The post Espaço Oscar Niemeyer recebe exposição de fotografias first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .