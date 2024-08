Redação GPS Duda Nogueira e Victor Lazarte: brasilienses marcam presença na cerimônia luxuosa

Filha caçula do senador Ciro Nogueira com a ex-deputada Iracema Portela, Duda Nogueira vem tendo um 2024 de realizações. Depois de ser musa do Camarote N°1 no Carnaval, estampar a capa da Baazar Noivas de junho e lançar o podcast Chocolate com Pimenta , a influenciadora trocou alianças com o empresário do ramo de gamers Victor Lazarte.

Em Angra dos Reis, a cerimônia prometia ser pomposa, e de fato foi. Com 400 convidados, brasilienses marcaram presença entre personalidades famosas como Patrícia Abravanel, Silvia Braz e Alexandre Negrão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Nogueira Lazarte (@dudanogueira)

Da capital, nomes como Tatá Canhedo, Flor Rueda, Lorena Furtado, Bebel Lobão e André Braga fizeram parte da guest list.

A recepção dos recém-casados foi animada por atrações nacionais de peso: Gusttavo Lima e Mc Leozinho. O pré-wedding teve a presença do cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, e de Kevin O Chris.

Confira quais foram os convidados que saíram de Brasília para a cerimônia:

Cynthia Portela

Iracema Portela

Eliane Nogueira

Lorena Furtado

André Braga

Pedro Frade Pimenta da Veiga e Nathalia Zamith

Maria Victória Salomão , Tatá Canhedo e Nadia Yusuf

Flor Rueda

Bebel Lobão

