Divulgado resultado final de bolsas de estudo para servidores no UDF

A Escola de Governo (Egov), unidade da secretaria de Economia, divulgou nesta segunda-feira (5), por meio do Diário Oficial do DF (DODF), o resultado final do processo seletivo dos candidatos servidores e empregados públicos contemplados na seleção do Programa de Concessão de Bolsas de Estudo do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), para o segundo semestre de 2024.

A partir de hoje, os contemplados poderão realizar o vestibular para o curso que requereram a bolsa de estudo. Em seguida, basta fazer a matrícula na instituição para ter o benefício concedido pelo programa.

Os cursos mais procurados foram direito, nutrição e fonoaudiologia. Nesta edição do programa foram ofertadas 73 vagas. Também foram contemplados 36 estudantes egressos da rede pública de ensino serão beneficiados pelo programa, que viabiliza o acesso, totalmente gratuito, a cursos de graduação da UDF. Foram recebidas 360 inscrições aptas para a apuração.

“Os bolsistas do GDF começam a estudar no dia 12 de agosto no UDF. Estamos felizes com mais uma etapa desse projeto que a Egov gerencia. Tenho certeza que essa oportunidade de fazer um curso de ensino superior de forma gratuita poderá mudar a vida de todos os contemplados”, declarou a diretora-executiva substituta da Egov, Raquel Aben-Athar.

O UDF receberá o ofício com a relação dos contemplados em cada curso. Para conferir o resultado final ou obter mais informações sobre o processo seletivo, acesse este link .

