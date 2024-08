Yumi Kuwano Collants das ginastas brasileiras ganham destaque durante competições

Além de talentosas, as ginastas brasileiras esbanjam charme com os collants que também ganharam destaque nas Olimpíadas de Paris . Na edição em que os uniformes dos atletas brasileiros foram criticados, as meninas da ginástica artística, pelo contrário, chamaram a atenção do mundo todo pela beleza dos figurinos.

Os modelos ainda ganharam mais destaque quando foi divulgada a informação de que a estilista que responsável pela criação de alguns dos collants da seleção feminina brasileira que foi a Paris 2024 foi uma das atletas, a veterana Jade Barbosa.

Jade começou a desenhar collants em 2018 e há dois anos assumiu a responsabilidade de desenvolver as vestimentas da seleção para o Panamericano e para o Campeonato Mundial. Durante a olimpíada, ela falou sobre o sentimento de criar os collants: “Quando comecei, nem collant eu tinha. Meu pai que fazia meus collants. Então, hoje, ter todas essas opções é muito mágico, realizador”.

O modelo usado pelas brasileiras na conquista pelo bronze na final por equipes foi uma das criações de Jade. A peça azul-marinho, com manga 3/4 e muito brilho nas cores da bandeira do Brasil foi usada por Jade, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por OZONE Leotards (@ozoneleos)

Júlia Soares, inclusive, mostrou nas redes sociais neste fim de semana alguns dos collants usados pela equipe do Brasil nos Jogos de Paris. Confira:

