Caio Barbieri CLDF homenageia os 30 anos do Estatuto da Advocacia

Em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Advocacia, a Câmara Legislativa do Distrito Federal ( CLDF ) realizará uma sessão solene na próxima terça-feira (6), às 19h.

A cerimônia, proposta pela deputada Dayse Amarilio (PSB), prestará homenagem aos advogados e advogadas do Brasil, com destaque para os profissionais do Distrito Federal, que diariamente lutam pela defesa dos direitos e pela justiça.

A Lei nº 8.906/1994, promulgada em 4 de julho de 1994, é considerada um marco histórico para a advocacia, consagrando a profissão como essencial para a construção de uma sociedade justa e democrática.

“Ao assegurar prerrogativas fundamentais para o exercício da atividade advocatícia, a norma permite que os cidadãos sejam assistidos com excelência. Nunca é demais ressaltar que a advogada e o advogado, à luz do artigo 133, são indispensáveis à administração da justiça”, afirmou a deputada Dayse Amarilio.

Dayse ressaltou ainda que a defesa do Estatuto representa uma defesa de todo o sistema de Justiça e do acesso a ele. “Profissionais livres, com prerrogativas fortes e atuação independente, são agentes fundamentais para a construção de uma sociedade democrática, justa e que respeite os direitos de cada cidadão.”

Para a celebração, foram convidados a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Daniela Rodrigues Teixeira; o presidente da Seccional de Brasília da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), Délio Fortes Lins e Silva Júnior; entre outras autoridades e representantes da OAB.

O evento também abordará as mudanças legislativas ao longo dos anos, como a Lei Federal nº 13.363/2016, que prioriza sustentações orais em tribunais para advogadas grávidas. Esta legislação foi inspirada na experiência pessoal da ministra Daniela Teixeira, que enfrentou dificuldades durante a gravidez.

Serviço:

Sessão solene em homenagem aos 30 anos do Estatuto da Advocacia

Data: 06/08/2024

Local: Auditório CLDF

Horário: 19h

The post CLDF homenageia os 30 anos do Estatuto da Advocacia first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .