Adriana Samartini, Mari Samartini e Tati Pinardon celebram aniversário no Hidden

As irmãs Mari e Adriana nasceram no mesmo dia. Agregando ainda mais à data, a amiga da família Samartini Tati Pinardon faz aniversário no mesmo dia das irmãs. Assim, nada mais natural do que organizar uma mega festa para celebrar a vida das três em conjunto.

E assim foi feito. Nesse domingo (4), Adriana, Mari e Tati lotaram o Hidden com 800 convidados. Além de amigos e familiares das três, artistas da cena local também marcaram presença. Meolly do Bloco Eduardo e Mônica, Clima de Montanha e Fábio Cavanha foram apenas alguns deles.

“A cereja do bolo foi o André Lellis, que é um amigo muito importante na minha vida e carreira. Ele veio de Salvador especialmente para participar da festa. Foi um domingo memorável”, compartilha Adriana, cantora querida na capital federal.

Além dos vinhos da marca do Hidden, a Estrella Galícia presenteou os convidados com picolé de cerveja à vontade, e o chef João Lucas preparou um menu exclusivo para a noite.

Para completar, a Lalê assinou os doces, bolo e bem casados.

Confira os registros do aniversário:

Tati Pinardon, Adriana Samartini e Mari Samartini Tati Pinardon, Mari Samartini, Roni Rodrigues e Adriana Samartini Mari Samartini e Tati Pinardon Priscila Pessoa, Mari Samartini, Tati Pinardon e Carol Jardim Rafael Oliveira, Tati Pinardon e Priscila Oliveira Patrícia Veras e Tati Pinardion Pauliane, Tati Pinardon e Carol Dias Patrícia Laender e Tati Pinardon Mari Braga, Tati Pinardon e Daniel Braga François Pinardon, Tati Pinardon e Cris Pinardon Gabriela Lopes, Tati Pinardo e Wanessa Alves José Antônio, Sônia Barbosa, Tati Pinardon, Regiane Costa, Aldecio Almeida e Aldo Oliveira Gilberto Menezes, Tati Pinardon e Vanessa Roveri João Machado, Aline Veras, Tati Pinardon, Tais Veras e Pedro Lex Karine Lima, Renata Monnerat, Rafaela Guedes e Tati Pinardon Luanna Pinardon e Tati Pinardon Luara Tokarski e Tati Pinardon Fernanda Pedrosa e Tati Pinardon Enio Bicudo, Maristela Lago, Tati Pinardon, Ana Laura Lago Bicudo e Maria Fernanda Lago Bicudo Eliza Samartini e Tati Pinardon Daniel Pinardon, Jandui Medeiros, Tati Pinardon, Glória Medeiros e Diogo Medeiros Daniel Pinardon, Tati Pinardon, Paula Bicalho e Lecio Costa Daniele Carneiro, Tati Pinardon, Mirela Ximenes e Mariana Peixoto Camila Corrêa, Gabriela Costa, Tati Pinardon e Bruna Teles Bruno Menezes, Tati Pinardon e Nicole Braz Bruno Andrade, Julianna Sesconetto, Ana Carolina Jardim, Lucas Taveira e Roberta Albuquerque Daniel Pinardion, Tati Pinardion e Vander Nizan Daniel Pinardon, Elsa Brilhante, Tati Pinardon e Adrian Varela Cleber Clement, Tati Pinardon e Alexandre Caputo Cássio Farias e Tati Pinardion Camila Lustosa, MarinSamartini, Caroline Borghetti e Adriano Cunha Adriana Samartini, Nina Fragali, Mari Samartini, Lucas Taveira e Tati Pinardon Adriana Samartini, Karine Lima e Tati Pinardion André Von, Tati Pinardon e Marcela Prado Aline Veras, Tati Pinardon e João Machado Aldecio Almeida, Tati Pinardon e Regiane Costa Agnete Menezes, Tati Pinardon e Fábio Mesquita Bernardo Czarneski e Tati Pinardon Bruna Dallariva, Tati Pinardon e Karoliny Francisco Bruna Gomes e Tati Pinardion Diniz e Ana Celma Natália Meireles, Tati Pinardion e Mirela Ximenes Monique e Lucas Taveira Maria Luíza Brilhante, Tati Pinardon e Geraldo Varanda Júnior Maria Fernanda, Tati Pinardon e Tatiana Ciolin Pablos Rodopoulos, Tati Pinardon, Daniel Pinardon e Fabiana Rodopoulos Renata Madureira, Carol Jardim, Tati Pinardon e Patrícia Laender Nina Fragali e Tati Pinardon Pedro Paulo e Tati Pinardon Rosy Meire Porto, Tati Pinardon e Waigton Porto Silvia Bueno e Tati Pinardon Adriana Samartini e André Lellis Adriana Samartini e Roni Rodrigues Adriana Samartini e André Lellis Roni Rodrigues

