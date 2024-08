Redação GPS Adoção de pets no DF: uma alternativa ao abandono

A situação de animais abandonados no Brasil preocupa, conforme dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2022, cerca de 30 milhões de animais estão vivendo nas ruas, com 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos. No Distrito Federal, a Confederação Brasileira de Proteção Animal registrou, em 2021, cerca de 700 mil animais sem lar. Essa realidade tem motivado abrigos e organizações não governamentais a promover a adoção responsável como uma solução.

Em Brasília, diversos abrigos e projetos trabalham para oferecer uma nova chance a esses animais. O Abrigo Flora e Fauna, localizado no Gama, é um exemplo. Atualmente, o abrigo cuida de quase mil animais, incluindo cães e gatos resgatados das ruas ou de situações de risco. “Além dos animais que abrigamos, também ajudamos a comunidade com castrações, doação de alimentos e participando de feirinhas de adoção”, explica Wellington Fabiano Anjo, um dos responsáveis pelo abrigo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ABRIGO FLORA E FAUNA (@abrigofloraefauna)

A importância da adoção responsável é um dos pilares do Abrigo Flora e Fauna. Wellington detalha os critérios adotados para garantir que os animais encontrem um lar adequado. “Realizamos um questionário com os candidatos à adoção para verificar se realmente estão aptos a adotar. Após isso, assinam um termo de responsabilidade e acompanhamos o animal por um período. Todos os adultos saem castrados e os filhotes são castrados na idade apropriada.”

O abrigo se mantém exclusivamente por meio de doações, seja em dinheiro ou materiais como ração, produtos de limpeza e remédios. “Não recebemos recursos do governo ou de grandes empresas. Nossa operação depende completamente da generosidade das pessoas”, ressalta Wellington. Além de doações, o abrigo promove mutirões de banho e visitas aos domingos, permitindo que voluntários interajam com os animais, proporcionando-lhes carinho e atenção.

Outras iniciativas no DF

Além do Abrigo Flora e Fauna, outras organizações também se dedicam à causa animal no DF. O projeto Doação de Animais Brasília , atua como um intermediário entre doadores e adotantes. “Nosso projeto serve como uma ponte. Oferecemos suporte aos doadores, como modelos de questionário e termo de adoção”, explicam os responsáveis.

A Toca Segura, outra instituição dedicada à proteção animal, tem como objetivo retirar animais das ruas, castrá-los, cuidar de sua saúde e prepará-los para adoção. As visitas ao abrigo são agendadas por e-mail, eles não divulgam o endereço para evitar abandonos no local.

O Clubinho da Penélope, criado em 2017, não é um abrigo tradicional, mas um lar temporário que divulga animais para adoção. O projeto aceita doações e voluntários dispostos a acolher os animais temporariamente até que sejam adotados definitivamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ABRIGO FLORA E FAUNA (@abrigofloraefauna)

The post Adoção de pets no DF: uma alternativa ao abandono first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .