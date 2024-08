Redação GPS Segunda-feira em Paris: Brasil aposta em medalhas no surfe e na ginástica

Após um domingo de poucas alegrias para os brasileiros nas Olimpíadas de Paris, a segunda-feira (5) dá um fôlego e promete elevar o ânimo da torcida com grandes chances de medalhas no surfe e na ginástica artística.

Com três dias de adiamento devido às condições climáticas, as disputas de surfe serão decididas nesta segunda. Gabriel Medina e Tati Weston-Webb entram nas águas de Teahupo’o em busca de suas primeiras medalhas olímpicas. As baterias estão previstas para começar às 14h, podendo haver pequenos atrasos devido às ondas, mas os pódios serão conhecidos ainda hoje.

Medina enfrentará o australiano Jack Robinson, terceiro colocado no ranking mundial. Já Tati Weston-Webb competirá contra a costarriquenha Brisa Henessy, que eliminou Luana Silva nas quartas de final. Se avançarem, ambos disputarão as finais em seguida, buscando o ouro.

Na ginástica artística, Rebeca Andrade encerra sua participação nas Olimpíadas de Paris em grande estilo, disputando as finais da trave e do solo. Rebeca, que já conquistou duas pratas (individual geral e salto) e um bronze (equipes) nos Jogos, terá a forte concorrência da americana Simone Biles.

A final da trave está marcada para as 7h38 (horário de Brasília), e a do solo, às 9h23.

No vôlei, a seleção masculina, comandada por Bernardinho, busca vaga nas semifinais contra os Estados Unidos. Classificados por um fio como melhores terceiros colocados na fase de grupos, os brasileiros enfrentam os americanos, que chegam invictos. A partida será às 16h (horário de Brasília).

No vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda, líderes do ranking mundial, enfrentam as japonesas Akiko e Ishii em busca de uma vaga nas quartas de final. Invictas em partidas e sets, as brasileiras são favoritas no confronto. O duelo acontece no mesmo horário do jogo da seleção masculina de vôlei, às 16h, com transmissão ao vivo pelo Sportv e acompanhamento em tempo real pelo ge.

Além dessas competições, outros atletas brasileiros também terão um dia agitado nas Olimpíadas. Na canoagem slalom, Ana Sátila disputa as quartas de final do caiaque cross. No hipismo, Rodrigo Pessoa, Pedro Veniss e Stephan Barcha competem nas classificatórias de saltos individuais. No tênis de mesa, as equipes masculina e feminina enfrentam Portugal e Coreia do Sul, respectivamente, nas oitavas de final.

