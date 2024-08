Redação GPS Ronda da Moda GPS: confira as últimas tendências do mundo fashion

A Ronda da Moda GPS traz mais uma vez as principais novidades do mundo fashion. Nesta semana, destacam-se os lançamentos de coleções que abraçam o verão, com temas que vão desde a leveza da estação até a conexão com a natureza.

Confira os destaques:

Damyller

A Damyller, uma grife 100% nacional focada em denim sustentável, apresenta sua mais nova coleção, intitulada “Memórias de Verão”. Em contraste com as cores vibrantes típicas da estação, a marca aposta em tons terrosos e claros, proporcionando uma sensação de leveza que representa a essência da temporada.

“Em ‘Memórias de Verão’, buscamos criar modelos que tragam o frescor do nosso verão, sem deixar de lado o conforto e a elegância. A paleta combinada com tecidos naturais reflete nosso compromisso em oferecer peças versáteis e sofisticadas para qualquer ocasião, de norte a sul do país”, conta Damylla Damiani, consultora de estilo da marca.

Morena Rosa apresenta a coleção estrelada por Sasha Meneghel

Inspirada pelas lendas brasileiras e pela mística dos rios, Morena Rosa apresenta a sua primeira coleção voltada para o Verão de 2025. “Espelhos d’Água” mergulha nos segredos que existem na dança dos rios, no movimento das cachoeiras e na chuva que beija a terra. Homenageando a água em todas as suas formas, a marca paranaense lança a primeira entrada na estação mais aguardada do ano que tem como rosto da campanha a modelo e influenciadora Sasha Meneghel.

“Os espelhos d’Água servem como uma metáfora para a coleção. Assim como a superfície calma da água, as peças revelam um design que captura a essência e a serenidade da natureza, destacando a presença marcante da mulher Morena Rosa. Sasha chega para coroar esse momento”, conta Carolina Pecegueiro, Head de Estilo do Grupo Morena Rosa.

Morana

A Morana, marca que é autoridade em acessórios quando se trata de variedade, acessibilidade e moda, lança a campanha “Essencial para Flávia”, que traz a autenticidade como destaque em fotos delicadas e ultra femininas. “Para este momento, trouxemos a proposta da tendência quiet luxury, mostrando, através dos acessórios, que leveza, sofisticação e simplicidade podem se unir e fazer parte do nosso dia a dia”, explica Nara Dutra, head de marketing, e-commerce e CRM da Morana.

Para esta entrada, o time de produto da Morana apostou em acessórios com tons vivos, estilo minimalista e estética vintage com detalhes sofisticados. As cores são as protagonistas e aparecem em acessórios versáteis que podem ser usados nas produções a qualquer hora do dia.

Santa Lolla

Anunciando as últimas novidades da temporada, o Verão 2025 abre mais um capítulo no storytelling comemorativo em menção aos 20 anos da Santa Lolla. A campanha celebra os 20 verões da marca. Como mulher Santa Lolla da vez, a modelo veterana Dani Pontes encarna a protagonista da história, entre um mergulho e outro, no oásis urbano do restaurante Parador, no coração de São Paulo.

Flor de Lis

A marca catarinense Flor de Lis lança sua Coleção de Primavera/Verão 2025, intitulada “Cheias de Graça”. Com fotos exclusivas tiradas no Rio de Janeiro, as peças são um verdadeiro tributo à vida e reafirmam a posição da Flor de Lis em oferecer produtos para todas as mulheres. A campanha é protagonizada por Ticiane Pinheiro e sua mãe Heloísa.

Hector Albertazzi

Guiada por duas grandes paixões, os acessórios e a conexão familiar, a Hector Albertazzi anuncia o lançamento da Solo Noir, coleção idealizada especialmente para o Dia dos Pais. Desenvolvida por Marcelo Albertazzi, diretor criativo da marca e filho de Hector Albertazzi, o drop simboliza o vínculo paterno.

007: TIG

Dando sequência às coleções mensais, a TIG chega ao seu sétimo lançamento do ano. Intitulada ‘007’, a linha reúne peças destacadas por estamparias autorais feitas à mão, cartela de cor exclusiva e modelagens perfeitas.

Lethicia Bronstein

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 inspiraram Lethicia Bronstein para a nova coleção cápsula de sua linha casual. A estilista convidou as irmãs gêmeas, Bia e Branca Feres, atletas olímpicas do nado sincronizado, para protagonizar a campanha e também a nova vitrine da flagship na Rua Oscar Freire, em São Paulo.

