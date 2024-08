Emanuelly Fernandes Ricardo Maia apresenta desfile inspirado em “Diamonds”, de Rihanna

O Arena Noivas 2024 ocorreu no Parque das Estações, uma estrutura inédita especialmente montada no Parque da Cidade. Com mais de 400 expositores, o evento gratuito foi organizado pelo Instituto Conecta.

Nessa sexta-feira (2), um dos destaques foi o desfile assinado pelo renomado beauty artist Ricardo Maia , especialista em noivas e participante do evento desde sua primeira edição em 2020.

O desfile de Ricardo Maia foi inspirado na música “Diamonds”, de Rihanna, que serviu como trilha sonora. Ricardo detalhou sua visão criativa . “Eu quis mostrar não uma transformação, mas uma criação, seria o poder que o artista tem de transformar um papel num croquis de vestido, num vestido bordado com brilho em rendas, como um maquiador, um cabeleireiro tem o poder de pegar a matéria-prima que ele tem e transformar numa coisa maravilhosa”.

Ele comparou essa transformação ao processo de lapidação de um diamante, onde uma pedra bruta se torna um brilhante deslumbrante nas mãos de um artista.

Com uma abordagem minimalista e natural, o desfile apresentou dez modelos exibindo looks que valorizam a beleza da noiva sem alterá-la drasticamente. “Os cabelos foram todos muito mais voltados para esse aspecto e as maquiagens também, valorizando a beleza da mulher, a beleza da noiva sem necessariamente transformá-la em outra pessoa, mudá-la, o toque do brilho que você dá sem você tirar a personalidade”, acrescentou Ricardo.

Desde sua criação em 2020, o Arena Noivas tem crescido significativamente. Este ano, o evento contou com 16 espaços decorados, o dobro do número da edição anterior, e trouxe o tema “Estações do Amor”, com as últimas tendências e serviços para casamentos e festas.

Confira cliques do desfile pelas lentes de Rayra Paiva:

Luciana Cortes, Ricardo Maia e Micheline Cunha (4) Luciana Cortes, Ricardo Maia e Micheline Cunha Luciana Cortes, Ricardo Maia e Micheline Cunha (2)

