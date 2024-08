Redação GPS Pablo Marçal revela vice ao lançar candidatura à Prefeitura de São Paulo

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) oficializou, neste domingo (4), sua candidatura à Prefeitura de São Paulo durante um “chá revelação” para anunciar sua vice, a policial Antônia de Jesus. Durante a cerimônia, Marçal fez duras críticas aos adversários e prometeu levar a capital paulista rumo ao futuro.

“Já tivemos três governos do PSDB, três governos do PT e essa cidade não decolou. Vamos levar São Paulo para 2050”, discursou.

Além disso, o influenciador atacou diretamente o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), seus principais adversários na disputa.

“Esse governo atual [do Nunes] é do [João] Doria, que passou para o [Bruno] Covas, que morreu e deu de herança para o Ricardo Nunes. A gestão é de um falecido. Ele [Nunes] não tem pujança, estado de espírito e nem de presença para se manter na Prefeitura”, declarou Marçal.

Sobre Boulos, ele comentou: “Boulos tem mais energia do que Nunes para vencer a eleição. Isso foi uma preocupação minha e, por isso, me coloquei à disposição”.

Marçal tem se posicionado como o candidato legítimo do bolsonarismo, apesar do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Nunes. Ele desafiou o prefeito: “O próprio Nunes me mandou uma mensagem dizendo que eu sou uma piada. Inclusive, Nunes, se você for homem, me desbloqueia no Instagram”.

O evento de lançamento da candidatura ocorreu em uma arena tecnológica na Mooca, zona leste de São Paulo. O local, que reflete a visão futurista das propostas de Marçal, contou com dez cadeiras do tipo gamer para acomodar a cúpula do partido, incluindo o presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, e o presidente municipal da sigla, Levy Fidelix Filho.

A vice de Marçal, Antônia de Jesus, foi anunciada em um chá revelação com serpentinas cor-de-rosa. Marçal a apresentou como “policial, católica, negra e nordestina”.

“Nós não temos cargo no governo. Agora sim temos um representante da classe baixa, uma mulher, daquela que sofre quietinha mas não fala”, disse Antônia.

O PRTB decidiu lançar uma chapa puro-sangue, apesar de acenos a partidos como o União Brasil, que mantém apoio a Nunes.

“Ainda bem que eu não dei minha alma. Estou muito feliz que somos nós contra eles”, afirmou Marçal.

O presidente do PRTB, Leonardo Avalanche, reforçou que o partido representa a direita conservadora e moderada, utilizando o lema “Deus, pátria e família”.

A convenção contou com a presença de candidatos a vereador do partido, dirigentes do PRTB e o coordenador do plano de governo, Filipe Sabará, ex-aliado do ex-governador João Doria.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pablo Marçal (@pablomarcal1)

