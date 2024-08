Redação GPS Lula chega ao Chile e promete fortalecer relações bilaterais entre os países

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Santiago, no Chile, neste domingo (4), com a missão de intensificar as relações de cooperação, comércio, investimentos e intercâmbio entre Brasil e o país vizinho.

“Chegando em Santiago, no Chile, onde o governo federal vai trabalhar para ampliar as relações de cooperação, comércio, investimentos e intercâmbio entre nossos países irmãos”, declarou Lula nas redes sociais.

A visita de Lula ao Chile marca um importante passo na busca por um relacionamento mais estreito entre as duas nações sul-americanas. Durante sua estadia, Lula deve participar de uma série de reuniões com autoridades chilenas, empresários e representantes de diversos setores.

A agenda inclui discussões sobre novos acordos comerciais, investimentos em áreas estratégicas e projetos de cooperação que possam impulsionar o desenvolvimento econômico e social das duas nações.

A ampliação do comércio bilateral é um dos pontos centrais da visita. Brasil e Chile já possuem uma relação comercial sólida, mas há um consenso de que o potencial para crescimento é significativo.

Além do comércio, os investimentos em infraestrutura, tecnologia e energia renovável também são temas prioritários nas discussões entre os governos.

