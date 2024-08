Redação GPS Iate in Concert divulga data da 9ª edição

O evento que une a música erudita e a solidariedade está com data marcada. No Iate Clube de Brasília , o Iate in Concert está previsto para o dia 17 de agosto. Os dois cantores que acompanharão a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro serão Saulo Vasconcelos e Sara Sarres.

Sob a regência do maestro Claudio Cohen, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro se apresentará mais uma vez no tradicional espetáculo.

Para a nona edição, o tema do concerto será “Um passeio pelos musicais”. O ingresso é o chamado “voucher cesta”, que pode ser adquirido pelo site Bilheteria Digital ou no Espaço Concierge do Iate Clube, no valor de R$ 65.

No ano passado, o clube doou às instituições cadastradas cerca de 35 toneladas de alimentos. Para 2024, o comodoro do Iate, Luiz André Almeida Reis, espera que o número seja batido e um novo recorde seja estabelecido.

“Temos a certeza de que essas doações anteriores contribuíram e seguirão beneficiando milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade”, aponta.

Serviço

9 a edição do Iate in Concert

Onde: Iate Clube de Brasília

Quando: 17 de agosto, a partir das 17h

Ingressos: voucher cestano valor de R$ 65, que podem ser adquiridos no https://www.bilheteriadigital.com/iate-in-concert-17-de-agosto ou no Espaço Concierge no Iate Clube

