Yumi Kuwano Festival Primeiro Olhar tem programação gratuita no Panteão da Pátria

Espetáculos , oficinas e vivências fazem parte da programação do 10ª Edição do Festival Primeiro Olhar. O evento , para toda a família, contará com sessões abertas ao público, como as sessões de peças no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, entre 10 e 18 de agosto. Artistas do Brasil , Chile e França participam das atividades.

Nos dias dias 10 e 11 de agosto, é realizado o espetáculo Batu, da Cia. Artefactos Bascos de São Paulo, e no sábado e domingo seguintes (17 e 18), a programação recebe a peça de teatros para bebês Twinkle, da Cie. Lunatic da França. As sessões serão sempre às 11h e às 16h, recomendadas a crianças de até cinco anos de idade. Os ingressos, gratuitos, podem ser solicitados pelo e-mail: [email protected].

De acordo com a idealizadora e diretora do Festival, Clarice Cardell, o evento, com foco nos primeiros anos da vida da criança, é a oportunidade para famílias assistirem a apresentações de companhias nacionais e internacionais. “Trazemos obras de referência mundial, e compreendemos as crianças como sujeitos competentes, sensíveis e com direito ao acesso à beleza.”, diz Cardell, que também assina a curadoria do Festival.

A programação vai até o dia 20 e realiza também atividades também exclusivas para pessoas atendidas por instituições de assistência social, como creches, maternidades e casa abrigo, em Ceilândia, Sol Nascente, Samambaia e Paranoá.

Serviço:

10ª Edição do Festival Primeiro Olhar

Quando: de 1º a 20 de agosto

Onde: Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes – Brasília

Ingressos: gratuito

