Espaço Cultural Renato Russo celebra 50 anos com festival

O Espaço Cultural Renato Russo, 508 Sul, um dos mais importantes centros culturais da capital, celebra seu 50º aniversário com um festival de arte e cultura. Organizado pelo Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), o evento ocorre de nove a 18 de agosto e oferece uma programação gratuita. Ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Inaugurado em 1974 como Teatro Galpão, o Espaço rapidamente se transformou em um centro para as artes cênicas, música, dança e artes visuais. O local, inicialmente um depósito, logo se tornou um incentivador da cultura no Distrito Federal, adotando o nome Espaço Cultural 508 Sul antes de ser renomeado em homenagem a Renato Russo, em 1999.

Para comemorar seu meio século de existência, o Espaço Cultural promoverá um festival que reúne grupos experientes e novos talentos nas áreas de teatro, música, cinema, dança, circo e artes visuais.

“Celebrar 50 anos do Espaço Cultural Renato Russo com uma programação diversificada e inclusiva é fundamental. Este espaço sempre foi um vanguardista na inovação artística, contribuindo para a formação de público e fortalecimento da identidade cultural de Brasília”, destaca Lorena Oliveira, presidente do Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade.