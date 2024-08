Redação GPS Conheça os palestrantes que estarão no Congresso Internacional da Felicidade em Brasília

Brasília será presenteada com o Congresso Internacional da Felicidade, organizado pela Aliança das Mulheres que Amam Brasília (AMA Brasília), uma rede feminina de proteção da sociedade civil sem fins lucrativos. O evento, que ocorrerá no dia 13 de agosto no Museu Nacional da República , contará com palestras, painéis de discussão e apresentações culturais.

A presidente da AMA Brasília , a professora e pioneira Cosete Ramos Gebrim, destacou a motivação por trás do congresso. “Para os que apoiam o movimento Brasília Capital da Felicidade, venham participar deste encontro em que lançaremos um novo sonho para a nossa querida cidade.”

Palestrantes

O congresso contará com a participação de renomados palestrantes:

Thakur S. Powdyel : Ex-ministro da Educação do Butão, que introduziu a estratégia Educating for Gross National Happiness. Ele abordará o tema Felicidade Interna Bruta.

Leandro Karnal : Historiador e escritor, falará sobre ética, liderança e felicidade.

Luiz Gaziri : Especialista em comportamento humano, discutirá a felicidade no mundo do trabalho.

Sálua Omais : Doutora em psicologia, fará uma apresentação sobre a ciência da felicidade.

Celina Jopper : Escritora, apresentará a palestra “Escolha Ser Feliz”.

Serviço

O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas.

1º Congresso Internacional da Felicidade de Brasília

Data: 13 de agosto

Horário: a partir das 8h

Local: Museu Nacional da República

Inscrições: https://felicidade.inscrever.me/home

