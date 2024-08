Tiago Fernandes Competições de vôlei salvam o dia para o Brasil nas Olimpíadas

Após uma série de eliminações na manhã deste domingo (4) , o dia dos brasileiros nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi salvo pelo desempenho das meninas do vôlei de quadra e por uma das duplas masculinas do vôlei de praia. Em ambas as modalidades as equipes continuam com 100% de aproveitamento e boas chances de pódio.

Nas quadras, a seleção femininai derrotou a Polônia por 3 sets a 0 (parciais de 25-21, 38-36 e 25-14), para encerrar a primeira fase do torneio olímpico da modalidade com a melhor campanha geral, sem perder, ao menos, set algum.

Agora, nas quartas de final, o Brasil, líder do Grupo B, enfrentará, na próxima terça-feira (6), a forte seleção da República Dominicana, que encerrou a etapa inicial da competição como terceira colocada do Grupo C.

Já na arena de areia montada em frente a Torre Eiffel, os brasileiros Evandro e Arthur Lanci derrotaram os holandeses Matthew Immers e Steven Van de Velde por 2 sets a 0 (parciais de 21/16 e 21/16) para se classificarem para as quartas de final do torneio.

Na próxima etapa da competição a equipe brasileira terá um grande desafio, os suecos David Åhman e Jonatan Hellvig, que ocupam a liderança do ranking mundial da modalidade.

*Com informações da Agência Brasil

The post Competições de vôlei salvam o dia para o Brasil nas Olimpíadas first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .