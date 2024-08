Caio Barbieri Celina homenageia brasilienses medalhistas em Paris: “Nosso orgulho”

A vice-governadora Celina Leão (PP) elogiou dois atletas brasilienses pelas conquistas nas Olimpíadas de Paris nos últimos dias. Ketleyn Quadros, natural de Ceilândia, garantiu a medalha de bronze no judô por equipes mistas. Ao lado dela, Caio Bonfim, de Sobradinho, brilhou na marcha atlética, elevando o nome da capital do Brasil no cenário esportivo mundial.

“Parabéns, Ketleyn Quadros, nossa guerreira de Ceilândia, que conquistou a medalha de bronze no judô por equipes mistas! Sua força, garra e determinação nos enchem de orgulho e mostram a força do esporte na capital do Brasil! Ela e Caio Bonfim, que é de Sobradinho, brilharam para o mundo assistir e são inspiração para todos nós. Vai, Ketleyn e Caio! Vocês são o nosso orgulho!”, registrou nas redes sociais.

Ketleyn Quadros, que já possui um histórico de vitórias, incluindo uma medalha de bronze nos Jogos de Pequim em 2008, reafirmou sua posição como uma das grandes atletas do judô brasileiro.

Caio Bonfim, por sua vez, mostrou todo seu talento na marcha atlética, destacando-se em uma modalidade que exige resistência e técnica apurada.

