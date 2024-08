João Palmo O livro Brevê chega a 10 meses de publicação com página nova na GPS

SIRENA

Bem que uma janela podia se abrir no seu peito

e por ela voarem todos os pássaros presos,

dos quais nunca mais ouvimos os ecos.

Bem que uma linha reta podia cruzar o seu olho,

jamais que jamais existam os anteontens.

Existem manhãs que não cabem no apartamento,

há umbrais que não suportam o peso dos passantes.

Bem que uma janela podia dar no seu avesso

e por ela entrarem todos os ladrões de veias;

os quais nunca mais nos ensinaram seu gelo.

Se bem que mil arestas podem vazar um sólido,

depois e ademais, sem lei nem diamante.

Existem sonhos que não cabem no acatamento,

há metais que não se dobram ao sono dos dormentes.

Há desejos, escolha seu jogo.

