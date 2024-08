Rafael Badra Lançamento Casa Nor leva a assinatura de Denise Zuba

Na última quinta-feira, o edifício Casa Nor, no Noroeste, foi palco de um evento exclusivo para celebrar a entrega do empreendimento a seus futuros proprietários. Os convidados foram brindados com Chandon e delícias do buffet Cozinha do Mundo, além do pocket show do cantor Diego Azevedo, que animou a noite.

O empreendimento de luxo, desenvolvido pela Terral Incorporadora e Tecna Engenharia , que conta com trinta unidades que variam de 201 a 398 metros quadrados, com duas unidades duplex com piscina na varanda e 4 coberturas duplex, promete mudar os parâmetros de empreendimentos de alto padrão na capital federal.

Uma verdadeira casa suspensa, com diferenciais exclusivos, como um sistema de circulação de ar que garante ventilação constante e um elevador delivery , que permite receber pedidos de comida no lobby dos apartamentos, sem a necessidade de descer ao pilotis. O espaço gourmet e de festas ganhou consultoria do renomado chef Marcelo Petrarca, e o decorado leva a assinatura de Denise Zuba. O diretor regional da Terral DF Cesar Durão e o diretor de Incorporação e Construção da Tecna João Carlos Lopes fizeram questão de receber e conversar com todos os convidados.

Saulo Simioni, Fernanda, Márcia e Eduardo Salazar -Fotos:Gilberto Evangelista Salvador e Graça Pinhati-Fotos:Gilberto Evangelista Marjolaine Canto e Ricardo Caldas-Fotos:Gilberto Evangelista Marcela Costa e Silva com a pequena Nêna-Fotos:Gilberto Evangelista Henrique Gouveia e Marconi Pinhati-Fotos:Gilberto Evangelista Fábio e Vanessa Oliveira-Fotos:Gilberto Evangelista Cristina Borja, Mauro e Raísa Lacerda-Fotos:Gilberto Evangelista Cesar Durão, Marcus Vinícius, Cláudia e Marcus Viníncius Viana-Fotos:Gilberto Evangelista Cesar Durão, Fábio Oliveira, Bruno Crema, João Carlos Lopes e Felipe Crema-Fotos:Gilberto Evangelista Alexandre Guerra e Bruna Mothé-Fotos:Gilberto Evangelista

