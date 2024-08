Pedro Reis Giro Gastronômico GPS | Brasília: novidades que estão conquistando a cidade

Brasília se mantém como um cenário vibrante para a gastronomia, onde novas casas e pratos ganham destaque a cada dia. Recentemente, uma série de novidades tem atraído o paladar dos brasilienses, combinando tradição e inovação. Se você é amante de boa comida, prepare-se para conhecer os destaques que estão conquistando a capital.

Harái Japanese Food

O mais novo restaurante japonês do Sudoeste, o Harái Japanese Food , oferece uma experiência culinária que mistura tradição e inovação. O menu à la carte inclui desde clássicos como sashimis de salmão e atum até combinados generosos, como o Combinado Tokyo, com 39 peças. Para uma experiência completa, a Sequência do Chefe é uma imersão nos sabores japoneses em 12 etapas, com pratos sofisticados e surpreendentes por R$180,80.

Serviço:

Endereço: CLSW 100 – BL A- Loja 01, Sudoeste – Brasília

Horário: terça-feira a domingo, a partir das 18h

Reservas: (61)99902-6219

Barolo Trattoria

Para celebrar o Dia dos Pais com a autêntica culinária italiana, o Barolo Trattoria, no ParkShopping, é a escolha perfeita. Com massas artesanais feitas na casa, o restaurante traz um menu especial, incluindo pratos como o Filé-mignon à Barolo com penne e o Conchiglie di quattro formaggi ao molho Brunello.

Serviço:

Endereço: ParkShopping Brasília, SAI/SO Área 6580-EPIA Sul

Horário: segunda a quinta, das 11h30 às 15h30 e das 18h30 às 22h30; sexta, das 11h30 às 16h e das 18h30 às 23h; sábado, das 11h30 às 23h; domingo, das 11h30 às 20h

Cumbuco Saladeria

Para quem procura opções leves e saudáveis, a Cumbuco Saladeria oferece novas saladas que homenageiam as praias de Pernambuco. A Salada Boa Viagem, com frango em cubos, manga e batata palha, é uma das novidades. Outra opção é a Salada Gravatá, que combina camarões grelhados com brócolis e molho cumbuco. O delivery cobre uma ampla área de Brasília, permitindo que você desfrute dessas delícias no conforto de casa.

Serviço:

Horário: todos os dias, das 10h às 22h

Delivery: Águas Claras, Arniqueiras, Asa Norte, Lago Sul, Vicente Pires, Taguatinga e Guará

Pedidos: iFood

Instagram: @cumbuco_saladeria

Aloha Ni Hao

O Aloha Ni Hao traz para Brasília o sabor havaiano em forma de poke. O Maui, com camarão grelhado, salmão cru e manga, é uma explosão de sabores tropicais. Outra opção é o Waikiki, à base de bifum, camarão grelhado e chips de mandioquinha. Para os que preferem personalizar, a casa oferece uma vasta seleção de ingredientes para montar o poke perfeito.

Serviço:

Endereço: Rua das Carnaúbas, Quadra 301, Lote 4, Loja 14 – Plaza Mall e Office, Águas Claras

Horário: todos os dias, das 10h às 22h

Delivery: (61)99971-2306

Olinda Comida Nordestina

Inspirado nas quatro estações do ano, o Parque Estações será o palco para a estreia do Olinda Comida Nordestina em Brasília. O evento, que acontece em quatro finais de semana de agosto, traz uma imersão na cultura nordestina, com pratos típicos como o baião de dois, carne de sol na nata e sobremesas como bolo de rolo. Uma verdadeira celebração dos sabores do Nordeste, com música ao vivo e atividades culturais.

Serviço:

Local: Parque Estações

Datas: finais de semana de agosto

Instagram: @olindacomidanordestina

