Tiago Fernandes Futebol feminino: Brasil elimina anfitriã e se garante nas semifinais

Vitória heróica! Seleção brasileira feminina de futebol enfrentou, simplesmente, a dona da casa com estádio lotado e, ainda, sem a presença da referência Marta, que foi expulsa no último jogo da fase de grupos. Mesmo assim, o triunfo veio. As brasileiras conseguiram segurar o ímpeto da França ganhando por 1 a 0, se garantindo na briga por medalha. Brasil voltou a se classificar para uma semifinal de Olimpíada após oito anos e pegará a Espanha na semi.

A equipe de Arthur Elias fez de tudo para neutralizar as donas da casa, mas sem deixar de criar e aproveitar os contra ataques. O gol da vitória brasileira foi anotado por Gabi Portilho , sem dúvida o nome do jogo, aos 37 minutos do segundo tempo. Adriana, atuando como ala direita, fez um passe em profundidade para a camisa 18, que, aproveitando um erro da defesa francesa, deslocou a goleira Picaud e chutou no canto.

Outro destaque do jogo foi a goleira brasileira. Lorena defendeu um pênalti no primeiro tempo em um momento crucial da partida.

Com a classificação garantida, agora é pensar na Espanha, próxima adversária na copetição. A atual campeã mundial já jogou contra o Brasil nesta edição dos Jogos Olímpicos e venceu por 2 a 0.

A partida será na próxima terça-feira, às 16h, e o Brasil poderá contar novamente com a craque Marta, que estava suspensa devido ao cartão vermelho recebido no jogo contra a mesma Espanha.

