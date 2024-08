Redação GPS Explore modalidades olímpicas em Brasília

As Olimpíadas de Paris 2024 têm inspirado pessoas ao redor do mundo a praticarem esportes e se dedicarem a uma vida mais ativa. Brasília, com sua diversidade de espaços e instalações esportivas, oferece inúmeras opções para aqueles que desejam experimentar as modalidades olímpicas.

Aproveite a energia das Olimpíadas de Paris e descubra novas paixões esportivas em Brasília. Veja onde você pode praticar alguns desses esportes na capital.

Vôlei de Praia

Brasília possui diversos parques públicos perfeitos para a prática de vôlei de praia. O Parque da Cidade, o Parque Águas Claras e o Parque Metropolitana , próximo ao Park Way, são opções ideais. Além disso, clubes como o Iate Clube de Brasília e a AABB Brasília oferecem quadras de areia e aulas para quem deseja aprender ou aprimorar suas habilidades nesse esporte.

Escalada

Desde sua inclusão nas Olimpíadas de Tóquio 2020, a escalada tem ganhado popularidade. Em Brasília, a Eleva , localizada próximo ao Casapark, busca derrubar o conceito de que a escalada é difícil. Com opções para todos os níveis, eles oferecem uma experiência acessível e divertida. A UBT Escalada , situada no Clube de Vizinhança Norte, na 604, também oferece um mini curso de escalada com todo o equipamento necessário, ideal para iniciantes.

Ginástica Artística

Com o sucesso das ginastas brasileiras, muitos têm se interessado em tentar os mesmos saltos e acrobacias. A “Vup! Casa das Ginásticas” é um espaço dedicado a crianças e adultos, com endereços no Jardim Botânico, Asa Sul e Águas Claras, oferecendo uma variedade de aulas para todas as idades.

Além disso, o DF também possui um projeto social de ginástica, localizado no Ginásio de Esporte do Centro de Ensino Médio Setor Leste, que atende cerca de 200 estudantes da rede pública diariamente para iniciação esportiva e competições.

A academia Karina Carvalho, com unidades na Asa Norte, Águas Claras, Vicente Pires e no clube da Asbac no Lago Sul, é uma rede especializada em ginástica artística, fruto da paixão da CEO Karina Carvalho pelo esporte.

Judô

Para aqueles que almejam uma vaga no judô nas próximas Olimpíadas, Brasília oferece diversas academias. No Guará, há a Academia Corpo Arte ; na Asa Sul, no Clube dos Previdenciários; a Academia Arrais – Academia de Judô ; na Asa Norte, a Academia Veiga de Almeida . Além disso, a Confederação Brasileira de Judô possui um portal que lista várias academias em todo o Brasil para quem deseja treinar.

Skate

Inspirados pela jovem atleta Rayssa Leal, muitos brasilienses têm se aventurado no skate. Brasília conta com pistas públicas como a Pista de Skate do Deck Sul, a Pista de Skate de Candangolândia e o Skate Park no Núcleo Bandeirante, próximo ao posto de saúde da cidade. Para iniciantes, a Núcleo Skate Brasília , na Asa Sul, oferece aulas para todas as idades, ajudando a transformar curiosos em verdadeiros skatistas.

