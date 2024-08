Rafael Badra Dia dos Pais no Brasília Shopping presenteia clientes com mochila Sestini

As datas comemorativas são verdadeiros convites à pausa: é preciso olhar para aqueles que nos cercam e reservar momentos especiais para abraçar, agradecer, homenagear. Se maio é todo dedicado a elas, agosto, por sua vez, é o mês deles — os heróis do cotidiano. As palavras podem até não ser o forte, mas a presença é abundante, o abraço é destino certo e o colo sempre aconchegante. Neste Dia dos Pais, o Brasília Shopping elencou um brinde especial para surpreendê-los com estilo.

De 02 a 11 de agosto, nas compras acima de R$600, os clientes ganharão um presente que soma funcionalidade com um toque de elegância: uma mochila executiva da Sestini. Pela primeira vez, a troca de notas será feita pelo aplicativo do Brasília Shopping, que acaba de ser lançado e está disponível para todos os sistemas operacionais. Além desta funcionalidade, pelo app é possível realizar o pagamento do estacionamento, conferir a programação do teatro, adquirir ingressos para as atrações do momento e outros benefícios.

“ Há algum tempo já estávamos estudando a possibilidade de criar o nosso próprio app. O lançamento veio em um momento super oportuno, para facilitar ainda mais a dinâmica da campanha de Dia dos Pais, que traz o nosso DNA de praticidade com muito arrojo. Desejamos que o nosso público possa aproveitar esta data da melhor forma possível ”, ressalta Renata Monnerat.

Para garantir o mimo é simples: basta realizar o cadastro das notas fiscais no aplicativo. A retirada será feita no Balcão de Trocas, localizado no 1º Piso, próximo à Zinzane — válido uma unidade por CPF. Promoção ativa enquanto durarem os estoques.

Nesta data que reforça a importância de se fazer presente, demonstre seu afeto por meio de gestos de carinho. Para mais informações, confira o regulamento no site. https://brasiliashopping.com.br

Serviço: Campanha Dia dos Pais Brasília Shopping

Período: De 02 a 11 agosto de 2024.

Como trocar as notas fiscais: Aplicativo do Brasília Shopping.

Mecânica da Promoção: Nas compras acima de R$600, os clientes ganham Mochila Executiva da Sestini. Trocas limitadas a um brinde por CPF. O Balcão de Trocas fica localizado no 1ª piso, próximo à Zinzane.

