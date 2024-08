Daniel Radcliffe já filmou ‘Harry Potter’ bêbado: ‘Há cenas em que estou fora de mim’

O ator Daniel Radcliffe, de 35 anos, já se abriu algumas vezes sobre como os últimos anos interpretando Harry Potter foram difíceis para sua saúde mental. Uma das formas de escapar do “pânico” que o fim da saga do bruxo lhe causava foi começar a consumir bebidas alcoólicas, algo que se tornou um vício para o então jovem ator.

O artista chegou a revelar, em uma entrevista para BBC Radio, que filmou cenas dos últimos filmes enquanto estava bêbado. “Nunca bebi no estúdio, mas chegava ainda bêbado. Na verdade, há muitas cenas em que vejo que estou fora de mim”, explicou.

Radcliffe disse que o consumo contínuo de álcool “era uma maneira de não enfrentar o futuro, de como ia lidar com minha vida após Harry Potter”, porque sentia medo, sem saber quais seriam os próximos passos de sua carreira.

O ator tinha apenas 12 anos quando Harry Potter e a Pedra Filosofal, primeiro filme da franquia, foi lançado. Já no lançamento do último, Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, já tinha 22. “Tive problemas com o álcool, especialmente durante meus últimos anos de adolescente, quando comecei a sair à noite”, revelou ele.

Após alguns anos, Radcliffe percebeu o vício e buscou ajuda profissional, conseguindo se recuperar. Depois de sua carreira como o bruxo, ele estrelou filmes como Será Que? e A Mulher de Preto (veja mais aqui). Recentemente, venceu um prêmio Tony, o Oscar do teatro, por seu papel no musical Merrily We Roll Along

Em abril do ano passado, foi anunciado que o universo de Harry Potter ganharia uma nova versão, agora para a TV, recontando a história do início. Em entrevista recente, Radcliffe aconselhou a equipe da produção: “Deixem as crianças serem crianças. Não consigo imaginar como teria sido fazer Harry Potter na era das mídias sociais. Estávamos um pouco antes disso.”